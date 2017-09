Passgenaue Spielepakete für die Gastronomie

Im September rüsten sich BALLY WULFF Kunden traditionsgemäß für neuen Entertainmentspaß, um den Herbst/Winter mit frischen Spielideen einzuläuten. Pünktlich hatte das Traditionsunternehmen deshalb zu seinen Herbstmessen gela-den und präsentierte Kunden neben beliebten Klassikern die neuen Highlights für die Gastronomie.Vom 6. bis 26. September standen gerade der neue ACTION STAR TORO sowie der ACTION STAR 3 IN 1 im Interesse der Kunden, wobei das 3 IN 1 Paket mit seiner Vielfalt punktete: Mit dem ACTION STAR TORO, dem ACTION STAR BOLERO und dem ACTION STAR TARGET können BALLY WULFF Kunden ihren Gästen immer wieder etwas Neues bieten, da zu jeder Zeit zwischen den einzelnen Spielepaketen gewechselt wer-den kann.Neben den Produkten von BALLY WULFF standen Fachgesprä-che unter Gleichgesinnten auf dem Programm der Hausmessen. „Fachsimpeln und der Austausch untereinander ist für uns und unsere Kunden immens wichtig“, berichtet Vertriebsleiterin Grit Zimmermann. Denn zum einen ist es dem Team von BALLY WULFF wichtig, ein Ohr für die Sorgen und Wünsche der Kun-den zu haben, zum anderen sind Hausmessen immer eine perfekte Plattform zum Austausch mit anderen Branchenteilnehmern. Des-halb sagt auch Grit Zimmermann: „Unsere Kunden können von den Messen unheimlich viel mitnehmen – sei es das Wissen zu neu-en Produkten, Lösungsansätze ihrer Kollegen oder auch einfach nur das Gefühl, mit den aktuellen Herausforderungen an die Bran-che nicht alleine zu sein.“Eines der Top-Themen ist bei den Gesprächen natürlich die allge-meine Nachfrage nach TR 5-fähigen Geräten und Umbaumöglich-keiten. „BALLY WULFF ist diesbezüglich hervorragend aufge-stellt und wird attraktive Lösungen zur Verfügung stellen“, weiß Geschäftsführer Lars Rogge. Denn bereits in 2015 gab BALLY WULFF mit der Investitionsgarantie seinen Kunden bei Neugerä-ten eine definitive Bestätigung für eine einfache Umstellung auf TR 5.Kunden von BALLY WULFF können sich im Hinblick auf die Zukunft also entspannt zurücklehnen und sich mit ihrem Geschäft voll und ganz auf den Kern ihres Unternehmens konzentrieren – die Unterhaltung ihrer Gäste!



Bildinformation: Herbstmessen bei BALLY WULFF