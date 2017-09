Mit System zur Zielerreichung

Der Kölner Personal Coaching Anbieter “Quality – Lifestyle Development Consultants” macht seine Coaching-Expertise einem breiteren Publikum verfügbar und bietet ab sofort einen Online Coaching Kurs an.Im exklusiven Mitgliederbereich haben Veränderungswillige nun online die Möglichkeit, Schritt für Schritt zu lernen, wie sie ihr Leben selbstbestimmt gestalten und ihre Ziele erreichen. In 40 Lektionen wird den Teilnehmern in ihrem individuellen Tempo näher gebracht, wie erfolgreiche Menschen über Erfolg denken und warum genau einige Menschen erfolgreich sind, während andere wiederum in ihrem Leben kaum vorankommen. Der Onlinekurs beinhaltet alle Aspekte, die notwendig sind, um ein selbstbestimmtes Leben nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen zu führen. Durch Tools, Vorlagen und Übungen unterstützt, werden sich die Teilnehmer mit ihrer aktuellen Ausgangssituation beschäftigen sowie eigene Ziele systematisch und erfolgsversprechend ableiten. Ebenso geht es in den Lektionen zum “Erfolgsweg” darum, wie genau die Teilnehmer von ihrem aktuellen Standort zu ihrem gewünschten Zielzustand gelangen. Dabei gibt es viele praxisrelevante Tipps und Tricks, die darauf abzielen, zielführende Gewohnheiten im Alltag zu etablieren und so den selbst definierten Zielen näher zu kommen. Der Mitgliederbereich beinhaltet ebenso ein Forum, in welchem sich die Teilnehmer austauschen und sich gegenseitig motivieren.Personal und Business Coach Gregor Wojtowicz erklärt: “Viele Menschen haben den Wunsch, in ihrem Leben Veränderungen herbeizuführen. Jedoch fehlt es oft an einem strukturierten und nachhaltigen Vorgehen, sodass gute Vorsätze schnell wieder begraben werden. Deshalb bieten wir nun einen Coaching-Onlinekurs zur Unterstützung an, der dabei hilft, systematisch an den eigenen Zielen zu arbeiten, so dass persönlicher Erfolg nahezu garantiert ist.”Für das Unternehmen ist der neue online Coaching-Bereich eine Ergänzung zu den drei tragenden Säulen für einen gesundheitsorientierten und zufriedenstellenden Lebensstil. Im offline Coaching-Angebot werden neben der körperlichen Gesundheit (Ernährungsberatung & Personal Training) ebenso persönliche Coachings zu Themen der seelischen Gesundheit (aktive Lebensgestaltung, Selbstmanagement, Problembewältigung etc.) und sozialen Gesundheit (Verbesserung der Außenwirkung, Aufbau und Erhalt von vertrauensvollen und nährenden Beziehungen etc.) angeboten. Insgesamt geht es dem Dienstleister darum, seine Klienten bei der Optimierung ihrer Lebensqualität und Steigerung ihrer Lebenszufriedenheit zu unterstützen.



Bildinformation: Online Coaching Videokurs