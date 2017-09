Download neuer brainLight-Programme jetzt als MP3 möglich

Im Juli dieses Jahres stellte die brainLight GmbH, der Goldbacher Marktführer für High-Tech-Wellness, zwei neue Programmblöcke vor: 10 "Anleitungen zur Achtsamkeit" und 10 "Heilmeditationen für die inneren Organe", geeignet zum Einsatz in allen brainLight-Entspannungssystemen. Zu diesen Programmen gab es inzwischen so viele positive Rückmeldungen, dass sich die brainLight GmbH dazu entschlossen hat, diese Programme auch Nutzer*innen zur Verfügung zu stellen, die kein brainLight-System besitzen. Ab sofort gibt es diese Programme einzeln als Audio-Dateien, also als vollständige, sprachgeführte Meditationen mit Musik, jedoch ohne Massage, Licht- und Ton-Frequenzen zum Download zu erwerben.Sinfonie des Lichts - Heilmeditationen für Ihren KörperDie 10 geführten Heilmeditationen für die inneren Organe aus der Serie "Sinfonie des Lichts" hat brainLight entwickelt, um Anwender*innen auf dem Weg zur persönlichen Life Balance durch die Aktivierung der Energiezentren und körpereigenen Heilungskräfte zu unterstützen. Die Musik zu dieser außergewöhnliche Heilreise durch den Körper basiert auf den überlieferten Grundresonanzen der Energiezentren (Chakras), die eng mit den angesprochenen Organen verknüpft sind. So sind es nicht nur die Worte, sondern es ist auch die Musik, die direkt heilend auf den Körper einwirkt. Sie geht eine Synergie mit dem Verlauf der Meditation und den Affirmationen ein und verankert diese tief im Bewusstsein.Anleitungen zur Achtsamkeit von Dr. Ulrich OttIn 9 aufeinander aufbauenden Sitzungen widmen sich diese Programme dem Trendthema Mindfulness. Die "Anleitungen zur Achtsamkeit" wurden von dem bekannten Psychologen und Meditationsforscher Dr. Ulrich Ott entwickelt und persönlich gesprochen. Interessante Informationen sowie praktische Übungen, untermalt von ansprechender Musik, helfen dabei, Achtsamkeit Schritt für Schritt als grundlegende Haltung für alle Bereiche des Lebens zu etablieren.Jedes dieser Programme kann zum Preis von 11,90 EUR auf der Kampagnen-Seite entspannungtanken.de per Paypal oder per Lastschrift bezahlt, dann sofort heruntergeladen und genutzt werden. Mit diesen Programmen können weitere Anwender*innen dabei unterstützt werden, die Gesundheit ihres Körpers zu erhalten und eine achtsame Lebensweise zu erlernen.



Bildinformation: Download neuer brainLight-Programme jetzt als MP3 möglich