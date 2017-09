Qualitativ hochwertige Pflege von Herzen

Das inmitten der attraktiven Rhein-Neckar-Region in Wiesloch gelegene PZN (Psychiatrisches Zentrum Nordbaden) ist mit seinen ungefähr 1.200 Betten und etwa 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die an unterschiedlichen Standorten tätig werden, eine der größten fachspezifischen Kliniken für Psychotherapie, Psychosomatik und Psychiatrie in Baden-Württemberg.Den Patientinnen und Patienten bietet das PZN ein hochspezifisches Angebot aus ambulanten, stationären und teilstationären Leistungen, die auf eine individuelle Therapie und beziehungsfördernde und qualitativ hochwertige Pflege abzielen und unter anderem auch den Bereich Rehabilitation (Wohnen und Arbeiten) umfassen. Wir pflegen eine enge Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten und Einrichtungen aus dem psychosozialen Bereich. Darüber hinaus möchten wir durch praxisbezogene universitäre Forschung und Lehre unseren Teil zum medizinischen Fortschritt beitragen.Als Krankenschwester Psychiatrie oder Krankenpfleger Psychiatrie suchen Sie einer neuen Herausforderung?Es gibt viele gute Gründe, sich als Fachkraft mit dem Beruf Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Psychiatrie für einen Arbeitsplatz im PZN zu entscheiden:Wir bringen Sie voranWir wissen um die Wichtigkeit externer und interner Weiterbildungsmaßnahmen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier kommt PRIMUS, unser ganzheitlich orientiertes Personalentwicklungssystem, zum Einsatz. Wir setzen auf die unterschiedlichsten Angebote aus verschiedenen Bereichen, beispielsweise über unsere "Akademie im Park" im Haus. So können wir Sie als Krankenschwester Psychiatrie oder Krankenpfleger Psychiatrie in Ihrem Ziel unterstützen, fachlich hochwertige Arbeit zu leisten, mit der Sie zufrieden sein können.Wir unterstützen Sie auf allen EbenenWir setzen auf Ihr Feedback und darauf, dass Sie uns Ihre ehrliche Meinung sagen. Eine Zusammenarbeit auf partnerschaftlicher Ebene zwischen den Angehörigen der einzelnen Berufsgruppen liegt uns besonders am Herzen und wird von uns gefördert. Wir hören aufmerksam zu, wenn es um Ihre Bedürfnisse und Ziele geht und versuchen, entsprechend zu handeln. Ein offener Dialog mit den Führungskräften und ein von Eigenverantwortung, Selbstbewusstsein und Unternehmertum geprägtes Handeln sind für uns zentral.Wir leben VielfaltDie PZN-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter am PZN sind Angehörige der verschiedensten beruflichen Gruppen. Zusätzlich zu den Pflegefachkräften (z.B. Krankenschwester Psychiatrie / Krankenpfleger Psychiatrie) sind hier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Medizin und Therapie sowie aus sonstigen Bereichen (etwa Service) vertreten, die sich in den multiprofessionellen Teams durch ihre tägliche Arbeit gegenseitig bereichern.Wir haben was zu bietenWir garantieren Ihnen eine faire und leistungsgerechte Vergütung und bieten familienfreundliche und flexible Arbeitszeiten, falls erforderlich auch mit Kinderbetreuung. Anhand eines strukturierten Einarbeitungsplans werden Sie in Ihre Arbeit am PZN eingeführt. Komplettiert wird unser Angebot durch eine sehr gute betriebliche Altersvorsorge und zahlreiche weitere Vorteile, z.B. bezuschusstes Jobticket oder die Möglichkeit der Nutzung kostenloser Parkplätze.Wir fördern Ihre GesundheitUnser betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ist dafür konzipiert, um Ihre Gesundheit auf allen Ebenen auf lange Sicht hin zu fördern. Dies gilt sowohl in sozialer als auch in physischer und psychischer Hinsicht. Besonders wichtig ist uns das Themengebiet Verhaltensprävention. Für diese Zwecke nutzen wir vielerlei interne und externe Angebote, ergänzt durch flexible Ansätze im Bereich Work-Life-Balance (wie etwa verschiedene Sabbatical-Modelle).Auf der Seite "Karriere" des PZN ( www.pzn-wiesloch.de/karriere/ ) sind die derzeitigen Stellenangebote für den Beruf Gesundheits- und Krankenpfleger/-in verfügbar.Falls das passende Angebot nicht darunter ist, können Sie sich auch gerne initiativ bewerben und / oder per Job-Newsletter automatisch über neue freie Stellen informieren lassen.Der (mit dem Klinik Award prämierte) PZN-Videoclip vermittelt einen ersten Eindruck von Alltag und Arbeit am PZN, unter anderem von jenem bzw. jener als Krankenschwester Psychiatrie oder Krankenpfleger Psychiatrie.Noch Fragen?Bitte rufen Sie das Serviceteam der Personalabteilung unter der Telefonnummer 06222 55-2496 an, das Ihnen gerne weiterhilft.Wir freuen uns auf Ihre Unterlagen.



Bildinformation: Zentralgebäude des PZN