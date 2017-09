Ingenico Payment Services tritt Connected Living bei

Ratingen, 27. September 2017__ Haushaltsgeräte, die automatisiert Lebensmittel und Verbrauchsgüter nachbestellen, wenn sie leer sind, Fitnessarmbänder, die unsere Gesundheit im Auge behalten und Autos, die untereinander Daten austauschen, um Staus zu vermeiden: Der Alltag der Verbraucher wird durch das Internet of Things (IoT) immer vernetzter. Das erfordert und bietet auch die Möglichkeit für die Entwicklung neuer Lösungsansätze im Bereich Payment, beispielsweise bei der Zahlungsabwicklung von Dienstleistungs- und Warenbestellungen. Ingenico Payment Services arbeitet stetig an innovativen Zahlungslösungen und ist nun auch Mitglied bei Connected Living. Connected Living e.V. zählt mehr als 60 Mitglieder aus verschiedenen Branchen, darunter namhafte Telekommunikationsunternehmen, Softwarehersteller und Retailer. Das Netzwerk fördert die branchenübergreifende Entwicklung von Lösungen für IoT und Smart Home. Dabei steht auch im Vordergrund, die Hürden zwischen den Technologien aus verschiedenen Branchen abzubauen. "Unsere Zahlungslösungen begleiten Verbraucher in weiten Teilen ihres Alltags", sagt Dr. Markus Weber, Geschäftsführer von Ingenico Payment Services. "Bei jedem Bezahlvorgang ist die Chance groß, dass Ingenico daran beteiligt ist. Da sich der Alltag der Verbraucher gerade in Sachen Vernetzung schnell weiterentwickelt, ist es selbstverständlich, dass wir verstärkt in diesem Bereich an neuen Entwicklungen arbeiten. Bei Connected Living wollen wir über den Tellerrand des Zahlungsdienstleisters schauen und uns mit Unternehmen aus anderen Branchen austauschen. Das ist immens wichtig, weil die Verbraucher unsere Lösungen nicht im luftleeren Raum einsetzen, sondern immer öfter im Kontext anderer Technologien." "Wir freuen uns darüber, Ingenico Payment Services als neues Mitglied in unserem starken Netzwerk begrüßen zu dürfen", sagt Prof. Sahin Albayrak, Vorstandsvorsitzender von Connected Living. "Bezahlvorgänge im Netz sind ein besonders sensibler Bereich und haben Berührungspunkte mit im Grunde jedem Produkt und jeder Dienstleistung im IoT und Smart Home. Der Input von Ingenico ist auch deswegen besonders wertvoll für Connected Living und trägt dem Vernetzungsgedanken besonders gut Rechnung."

Über Ingenico Payment ServicesIngenico Payment Services bietet eine umfassende Auswahl an sicheren Bezahl- und Marketinglösungen und verhilft Händlern so dazu, Zahlungswege zusammenzuführen, ihr Angebot an Finanzdienstleistungen zu optimieren und ihre Kunden durch Loyalty-Konzepte langfristig an sich zu binden. Egal welcher Verkaufskanal, ob am POS, online oder mobil - mit 150 internationalen und lokalen Bezahlverfahren helfen wir Händlern dabei, Zahlungen zu verarbeiten und abzusichern, Beträge einzuziehen und digitale Transaktionen gegen Betrug zu schützen.Ingenico Payment Services ist Teil der Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), dem Weltmarktführer für integrierte Payment-Lösungen über alle Zahlungskanäle hinweg.Weitere Informationen unter: www.ingenico.de/payment-services und twitter.com/ingenicoÜber Connected LivingDas Innovationszentrum Connected Living unterstützt seit mehr als acht Jahren die Etablierung branchenübergreifender Partnerschaften zur Entwicklung von Lösungen für das Smart Home und Internet of Things. In Deutschlands größter Open-Innovation-Plattform für das Vernetzte Leben der Zukunft arbeiten rund 60 Mitgliedsinstitutionen gemeinsam an der Entwicklung kundenzentrierter Dienstleistungen und intuitiv nutzbarer Technologien. Mit interaktiven Events wie der Connected Living ConnFerence und themenbezogenen Innovationsworkshops, der Organisation vorwettbewerblicher Gespräche und "Connecting Events" sowie mit seinem "Smart Life Lab" und F&E-Projekten fördert Connected Living insbesondere interdisziplinäre Kooperationen und Geschäftsmodelle sowie den fachlichen Austausch.