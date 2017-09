Gerald Rosendahl wird Geschäftsführer Operations und Sales der Aramark Restaurations GmbH und Mitglied der Geschäftsführung bei der Gastro Team Bremen GmbH

Pressemitteilung von Gourmet Connection GmbH





Zusätzlich wird Gerald Rosendahl neben Sascha Ebner und Thomas Mahnke Mitglied der Geschäftsführung des neuen 100-prozentigen Aramark-Tochterunternehmens der Gastro Team Bremen GmbH. Das Gastro Team Bremen (GTB) ist ein Unternehmen, das auf die gastronomische Betreuung von Großevents spezialisiert ist und seit April 2017 das Portfolio von Aramark ergänzt. GTB hat sich seit der Gründung Mitte der 90er Jahre als Partner im Bereich Gastronomiemanagement bei den wichtigsten Festivals, Open-Air- und Konzertveranstaltungen, einer Vielzahl von Großevents sowie Veranstaltungslocations in Deutschland und Österreich etabliert.



„Wir freuen uns, dass wir so einen erfahrenen Mann wie Gerald Rosendahl für diese Aufgabe gewinnen konnten", erklärt Jürgen Vogl, Vorsitzender der Geschäftsführung von Aramark. „Mit seiner Expertise im Bereich Sport-, Freizeit- und Messegastronomie wird er diesen Geschäftsbereich und das Gastro Team Bremen erfolgreich weiterentwickeln." Gerald Rosendahl, aktuell Bereichsleiter bei Aramark, führt künftig als Geschäftsführer die Aramark Restaurations GmbH im Geschäftsbereich Sport-, Freizeit- und Messegastronomie.

Bildinformation: Gerald Rosendahl / Aramark

Als Anbieter für Catering und Service Management zählt Aramark in Deutschland zu den führenden Dienstleistern in diesem Markt. Rund 9.400 Mitarbeiter sind bundesweit für die Aramark Holdings GmbH & Co. KG mit Sitz in Neu-Isenburg tätig. Das zweitgrößte Catering-Unternehmen in Deutschland betreut etwa 500 Kunden in den Bereichen Betriebsgastronomie, Sport-, Freizeit- und Messegastronomie sowie Klinik-, Senioren-, Schul- und Kita-Catering. Hinzu kommen rund 3.500 Unternehmen, die von Aramark Refreshment Services beliefert werden.



