Immobilien in Krailling bei München

Krailling ist eine Gemeinde im sog. Würmtal im nordöstlichen Landkreis des oberbayerischen Starnberg. Krailling mit seinen etwa 7.700 Einwohnern grenzt direkt an den Landkreis München und gilt auch als Vorort der Stadt München. Die modern entwickelte Gemeinde besitzt eine gute Infrastruktur und bietet hohe Wohnqualität, schöne Erholungsgebiete, ebenso ein gutes Kindergarten- und Schulangebot. Im Jahr 1996 wurde die Kraillinger Innovations-Meile gegründet, ein Gewerbegebiet mit etwa 100 kleineren und mittelgroßen Unternehmen.Immobilienpreise und Quadratmeterpreise in Krailling, (Angebotspreise September 2016 - September 2017):Krailling Häusermarkt:Unter der Rubrik Hausverkauf Krailling gab es 75 Verkaufsinserate für Häuser. Rund die Hälfte der Angebote entfiel auf Einfamilienhäuser und Villen, gefolgt von einigen Doppelhaushälften sowie einigen Reihen- und Mehrfamilienhäusern.Einfamilienhäuser unter 150 m² kosteten in Krailling durchschnittlich knapp 1 Mio. EUR, ab 150 m² knapp 1,4 Mio. EUR und ab 200 m² durchschnittlich ca. 2 Mio. EUR. Doppelhaushälften lagen unter 140 m² auf einem durchschnittlichen Niveau von 840.000 EUR, über 140 m² bei ca. 1 Mio. EUR im Schnitt. Reihen- und Mehrfamilienhäuser kosteten in den analysierten Inseraten unter 100 m² durchschnittlich ca. 400.000 EUR, und im Bereich 120 bis 185 m² durchschnittlich 915.000 EUR. Große Mehrfamilienhäuser ab 300 m² bis 750 m² lagen meist zwischen 2 und 5 Mio. EUR.Krailling Wohnungsmarkt:Im Wohnungssegment standen 41 Objekte zum Verkauf, die meisten aus den 1970er Jahren, einige waren auch neuer, 5 Wohnungen hatten 2016/17er Baujahr. Für die Neubauwohnungen wurde durchschnittlich etwa 7.100 EUR pro m² Wohnfläche verlangt, gebrauchte Wohnungen lagen eher bei 6.200 EUR im Schnitt. In den Angeboten aus dem letzten Jahr kostete 60 m² Eigentumswohnungen in Krailling durchschnittlich 415.000 EUR, 100 m² Wohnungen (bei durchschnittlich niedrigerem Quadratmeterpreis) im Schnitt ca. 560.000 EUR und eine 120 m² durchschnittlich ca. 750.000 EUR.Tatsächliche Preise 2016/17:Haus Krailling: Der Immobilienverband Deutschland nennt für das letzte Jahr für 150 m² Einfamilienhäuser in Krailling (guter Wohnwert) ca. 940.000 EUR, für 125 m² Doppelhaushälften ca. 920.000 EUR, für 120 m² Reihenhäuser ca. 530.000 EUR.Wohnung Krailling: Eigentumswohnungen (gebraucht), guter Wohnwert, erreichten Quadratmeterpreise von im Schnitt 3.950 EUR, neue Eigentumswohnungen durchschnittlich 4.400 EUR/m²."Krailling ist perfekt für Familien, die in der Nähe Münchens idyllisch wohnen möchten. Es gibt den Schwimmweiher im Ort, Wander- und Fahrradwege nach Forst Karsten und einen Kindergarten mit einem großen Spielplatz, der praktisch im Wald liegt.", so Rainer Fischer, Immobilienmakler für München und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt, der selbst mit seiner Familie bis 2003 in Krailling wohnte.Quellen: Wikipedia, krailling.de, Immobilienpreise und Quadratmeterpreise aus dem Statistikprogramm der IMV Marktdaten GmbH; Auswertung vom Immobilienmakler-Büro Fischer, München. IVD Bericht Preisindex 2016/17. Der Immobilienbericht ersetzt nicht eine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Immobilienmaklers aus München bzw. Krailling. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit oder Vollständigkeit.



Bildinformation: Fischer Immobilien