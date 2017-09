Gicht - die neue Volkskrankheit

Gicht, früher bekannt als die Krankheit der Könige und der Reichen, ist längst zu einer Volkskrankheit geworden. Etwa 10 Millionen Deutsche haben erhöhte Harnsäurewerte, die zu äußerst schmerzhaften Gichtanfällen führen können.Bei erhöhten Harnsäurewerten im Blut kristallisiert dieses aus und es können sich nadelspitze Ablagerungen in den Gelenken bilden. Zumeist beginnen diese Gichtanfälle in der Nacht und befallen in erster Linie den großen Zeh. Der Patient hat äußerst heftige Schmerzen und kann in der Regel weder den Strumpf noch den Schuh anziehen.Zu hohe Harnsäurewerte werden zumeist durch eine falsche Ernährung begünstigt wie zum Beispiel zu viel Fleisch, Alkohol und Purine.Mit dem neuen BENE Check Premium UA Harnsäure-System kann jetzt jeder Gesundheitsbewusste sekundenschnell und einfach seinen Harnsäurewert bestimmen. Diese Messung ist eben so einfach wie zum Beispiel die Blutzuckerkontrolle beim Diabetes. Mit nur einem kleinen Blutstropfen, z.B. aus der Fingerbeere, kann nun jeder schnell und zuverlässig seinen Harnsäurewert bestimmen.Mit der regelmäßigen Selbstkontrolle der Harnsäure / Richtwerte kann auch die Gefahr der Bildung von Nierensteinen ( Harnsäuresteinen) signifikant reduziert werden. Da inzwischen in der Literatur auch über eine erhöhte Todesfallrate bei diesen Patienten bei Herzerkrankungen berichtet wird, ist die regelmäßige Selbstkontrolle besonders wichtig.Das BENE Check Messgerät und die Teststreifen können in jeder Apotheke oder auch direkt über die Firma Imcarmed, bzw. im Internet unter www.medifuxx.de bezogen werden.Über unsere Servicenummer 03671/ 357 146 bieten wir Ihnen eine Beratung über die Anwendung des Gerätes und die Selbstkontrolle Ihres Harnsäurewertes an. Gerne können Sie auch alle weiteren Fragen oder Anregungen an unsere telef. Bestellannahme unter der Telefonnummer: 038821/620–11 richten.Einzelheiten zu diesem System kann aber auch jeder Apotheker unter den Pharmazentralnummern (PZN) 13625428 für das Gerät und 13625440 für die Teststreifen im System der Apotheke abrufen.Der Preis für das Messgerät beträgt € 24,- und die 25 Teststreifen dazu, sind schon für € 19,80 in jeder Apotheke, oder auch direkt unter 038821/620–11 zu beziehen.Imcarmed GmbH



Bildinformation: BeneCheck Premium UA