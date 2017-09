Urlaub im komfortablen Hotel im Defereggental

Viel Sport im Tennishotel in ÖsterreichEs gibt zahlreiche Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten. Im Sommer sind Klettern oder Biken beliebte Optionen. Auch bietet sich die Region stets für einen Wanderurlaub an. So gibt es im Defereggental ca. 300 Kilometer an Wanderwegen. Zudem bietet der Bergführer des Hotels fünfmal pro Woche Wanderungen in Österreich an, die zwischen gemütlichen Wanderungen über Almen und Bergwanderungen in der Höhe variieren. Auch im Winter gibt es Möglichkeiten die wunderschöne Natur der Region zu erkunden. So können Sie sich auf einen schneereichen Urlaub freuen und spannende Winterwanderungen erleben oder auch Skifahren. Das nahgelegene Skizentrum St. Jakob überzeugt mit seinen zauberhaften Abfahrten.Entspannung im Hotel in OsttirolErholung kommt im Hotel Jesacherhof selbstverständlich nicht zu kurz. Im Hotel wartet eine traumhafte Wellnessanlage auf Sie, welche mit insgesamt 2.000 m² jeden Wunsch für eine erfolgreiche Erholung erfüllt. Die hoteleigene Saunaoase bietet unter anderem eine finnische Sauna oder auch ein erholsames Blüten-Dampfbad. In der Jesachers Wasserwelt gibt es eine separate Familien-Wasserwelt sowie sagenhafte Ruhepools.Eine tolle Zeit im Defereggental in OsttirolEin Urlaub in atemberaubender Natur kann wahre Wunder bewirken. Das 4 Sterne Hotel Jesacherhof liegt im Defereggental und bietet seinen Gästen einen außergewöhnlichen Urlaub in Tirol. Die Region überzeugt mit seiner unverfälschten Natur und im Hotel können sich Urlauber auf exquisite Küche für Gourmets freuen. Für die Gerichte werden natürliche sowie regionale Zutaten verwendet, um so die beste Qualität und eine schonende Zubereitung ohne Geschmacksverstärker zu garantieren. Auch werden wohlschmeckende Aromen sowie naturreines Himalaya-Salz verwendet, um den besten Geschmack für Ihre Gerichte zu erzielen.Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage: http://www.jesacherhof.at/