Chalkidiki, September 2017: Das Danai Beach Resort & Villas an der griechischen Ägäis bietet ein vielfältiges Programm für Groß und Klein, um den Stress des Alltags zu vergessen. Während die Eltern die Seele getrost in einer der exklusiven Beach Cabanas des Luxusresorts baumeln lassen können oder ein Spa-Treatment genießen, werden die Kleinsten von professionellen Betreuern an die Hand genommen und dürfen an vielen, spannenden Aktivitäten teilnehmen.Im Rahmen des Kids Club können die Kleinen an facettenreichen Nachmittagen allerlei Abenteuer erleben – alles unter Beaufsichtigung von mehrsprachigem, professionellem Personal. Das Danai-Team hat hierzu einen 14-tägigen Plan mit verschiedenen Tagesthemen kreiert: Kinder können für einen Tag in die Rolle eines berüchtigten Piraten schlüpfen und durch das Resort streifen, um einen sagenumwobenen Schatz zu finden oder sich anlässlich des Greek Day schminken lassen und traditionell-griechische Tänze kennenlernen. Absolutes Highlight: ein Kochkurs, in dem die Kleinen ihren eigenen Tzatziki zubereiten. Den Abschluss eines jeden spaßreichen Nachmittags bildet die Kids Club Mini Disco für alle Kinder ab 12 Jahren, die mit weiteren spannenden Spielen und Aktivitäten aufwartet.Nicht nur das perfekte Programm, sondern auch viel Platz für die ganze Familie bietet die Villa of the Greek Riviera mit Pool und angeschlossenem Jacuzzi, die umgeben von einem üppigen Garten unweit des Hoteleingangs liegt. Mit gleich zwei Bädern, zwei privaten Pools und einer Terrasse mit Lounge bleiben hier keine Luxusträume offen. Wer lieber mal außerhalb der Villa entspannt, dem seien die resorteigenen, geräumigen Beach Cabanas direkt am Privatstrand ans Herz zu legen. Von dort lässt sich Griechenland bei einem fruchtig-frischen Drink von seiner schönsten Seite genießen.



Bildinformation: Schatzsuche an der griechischen Ägäis