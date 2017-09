Brambles im Dow Jones Sustainability World Index 2017 Branchenführer in seiner Kategorie

Köln, 27. September 2017 - Brambles wurde vom Dow Jones Sustainability Index (DJSI) in der globalen Branchenkategorie "Commercial Services and Supplies Industry" für 2017 zum leistungsstärksten Unternehmen gekürt. Die Lösungen und das nachhaltige Geschäftsmodell von Brambles basieren auf der Bereitstellung von rund 590 Millionen wiederverwendbarer Paletten, Kisten und Container für die gemeinsame Nutzung mehrerer Teilnehmer über die gesamte weltweite Supply Chain hinweg. Das führende Supply-Chain-Logistikunternehmen ist primär mit den Marken CHEP und IFCO in über 60 Ländern tätig.Der DJSI, der den "Goldstandard" darstellt, ist der erste globale Index, der führende, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Unternehmen bewertet. Grundlage hierfür ist die von RobecoSAM durchgeführte Analyse von finanziell relevanten Umwelt-, Sozial- und Governanceaspekten sowie die solide Indexmethodik des Unternehmens S&P Dow Jones Indices. Der DJSI beurteilt die 2.400 größten Unternehmen im S&P Global Broad Market Index und filtert die in puncto Nachhaltigkeit besten 10 Prozent jeder Branche heraus. 2016 rangierte Brambles auf Platz 2 in seiner Kategorie. Im Jahr 2017 konnte das Unternehmen seine Leistung in Schlüsselbereichen wie Customer Relationship Management, Environmental and Social Reporting, Corporate Governance und Code of Conduct (Verhaltenskodex) verbessern."Wir freuen uns ausgesprochen über diese Anerkennung. Unser Nachhaltigkeitsansatz ist äußerst wichtig für den langfristigen Wert, den wir für alle unsere Stakeholder schaffen. Grundlage ist die erfolgreiche Kombination unseres Geschäftsmodells der Kreislaufwirtschaft nach dem Prinzip "Share and Reuse" mit unserer weltweiten Präsenz und Supply-Chain-Kompetenz. Dies ermöglicht es uns, sowohl im eigenen Unternehmen als auch über die weltweiten Lieferketten hinweg die Betriebskosten und den Bedarf an natürlichen Ressourcen zu reduzieren," erklärt Graham Chipchase, CEO von Brambles.Zu den wichtigsten Meilensteinen der Nachhaltigkeitsinitiativen von Brambles im Geschäftsjahr 2017 zählen:-Einsparung von über 2,5 Millionen Tonnen CO2, 1,4 Millionen Tonnen Abfall und 1,6 Millionen Bäumen durch das Kreislauf-Geschäftsmodell "Share and Reuse"-Bezug von 99,1 Prozent des Holzes von weltweit zertifizierten Quellen, was Brambles seinem Ziel von 100 Prozent für 2020 näherbringt-Einsatz von Mitarbeitern und der Supply-Chain-Expertise zum Nutzen von über 100 gemeinnützigen Lebensmitteltafeln weltweit-Weitere Ausübung seines bedeutenden Einflusses auf globale Lieferketten durch Gemeinschaftsprojekte mit über 200 Kunden, die darin unterstützt wurden, ihre Kosten zu senken und ihren eigenen Nachhaltigkeitsverpflichtungen nachzukommenIm Rahmen des jährlich von RobecoSAM durchgeführten Corporate Sustainability Assessment (CSA) werden die qualifizierten Unternehmen auf der Grundlage einer konsistenten, regelbasierten Methodik bewertet. Hierbei wird aus durchschnittlich 600 Datenpunkten pro Unternehmen eine Gesamtbewertung ermittelt.Manjit Jus, Head of Sustainability Application & Operations bei RobecoSAM, berichtet: "Als Vorreiter und Thought Leader im Bereich Sustainability Investments - und dies seit über 20 Jahren - verstehen wir es, in der Geschäftswelt die richtigen Fragen zu finanziell relevanten Aspekten der Nachhaltigkeit zu stellen. Genau das ist es, was Unternehmen an unserer Nachhaltigkeitsanalyse schätzen. Diese bringt sie bei ihrer Unternehmensnachhaltigkeit einen großen Schritt weiter und ermöglicht zudem einen großen Wettbewerbsvorteil. Der begehrte Platz im Dow Jones Sustainability Index stellt sicher, dass sie weiterhin in der führenden Liga der Unternehmen spielen."Der Nachhaltigkeitsansatz von Brambles hat dazu beigetragen, dass sich das Unternehmen als ein Führer bei Supply-Chain-Nachhaltigkeit etabliert hat. Brambles wird nicht nur von Kunden, Mitarbeitern und Investoren, sondern auch von den wichtigsten globalen Initiativen für Nachhaltigkeit und soziale Unternehmensverantwortung wie dem United Nations Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) anerkannt.Über BramblesBrambles Limited (ASX:BXB) ist ein Supply-Chain-Logistik-Dienstleister, der primär mit den Marken CHEP und IFCO vertreten ist. Brambles steigert die Leistung seiner Kunden durch den effizienteren, nachhaltigeren und sichereren Warentransport durch ihre Supply-Chain. Der Konzern befasst sich in erster Linie mit wiederverwendbaren Ladungsträgern wie Paletten, Kisten und Container, die im sog. Pooling-Verfahren von mehreren Teilnehmern gemeinsam in der gesamten Supply-Chain genutzt werden. Die Tätigkeitsschwerpunkte von Brambles sind die schnelldrehende Konsumgüterbranche (z.B. Trockenware, Lebensmittel, Haushalts- und Körperpflegeprodukte), Frischware, Getränke, der Einzelhandel und die allgemeine Produktionsindustrie. Zu den Kunden von Brambles zählen viele der weltweit bekanntesten Marken. Der Konzern betreibt auch ein auf die Automobilindustrie spezialisiertes Unternehmen für Containerlogistik. Brambles ist in über 60 Ländern tätig und unterhält große Niederlassungen in Nordamerika und Westeuropa. Brambles beschäftigt ca. 14.500 Mitarbeiter und besitzt über 550 Mio. Paletten, Kisten und Container, die auf ein Netzwerk aus über 850 Servicecenter verteilt sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.brambles.com



Bildinformation: Brambles im Dow Jones Sustainability World Index 2017 Branchenführer in seiner Kategorie