ES Metronom gehört zu den TOP 3 Sorten in Deutschland! EURALIS Saaten GmbH

NEWS Aktuell: EURALIS Saaten GmbHNorderstedt 27.09.2017AUFTAKT ZUR Maissaison 2018Sie suchen ein perfektes Maissortiment? Bei EURALIS haben Sie gerade die besten Chancen dieses zu finden. Ob ES Amazing, ES Hubble, ES Asteroid oder ES Watson, in jedem Reife- und Nutzungsbereich können wir Ihnen Sorten anbieten, die Ihresgleichen suchen. Hier können Sie sich selbst davon überzeugen.Insbesondere ES Metronom beweist als Verrechnungssorte im Silo-/Biogas- und Körnermais beim Bundessortenamt Stabilität über Gesamtdeutschland und zählt mittlerweile zu den TOP 3 Sorten in Deutschland!Natürlich können Sie auch in diesem Jahr von vielen Vorteilen profitieren. Um mehr zu erfahren klicken Sie hier.Die Silomaisernte läuft vielerorts auf Hochtouren:EURALIS Saaten GmbHEURALIS Saaten ist die deutsche Niederlassung der EURALIS Semences S.A.S., das Saatgutunternehmen der französischen Groupe EURALIS und züchtet, prüft und vertreibt Sorten von Mais, Raps, Sonnenblumen, Soja und Sorghum in Zentraleuropa. Es werden jährlich 13 % des Umsatzes in die Züchtung investiert. In Europa hat EURALIS zehn Zuchtstationen, davon drei in Deutschland, mit insgesamt 500.000 Versuchsparzellen.Weitere Informationen unter www.euralis.de KontaktEURALIS Saaten GmbHGesa Sophia Christiansen, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit ZentraleuropaOststraße 122, 22844 NorderstedtTel: 040 60 88 77 54, Fax: 040 60 88 77 34Mobil: 0151 27 65 17 84E-Mail: gesa.christiansen@euralis.deBitte beachten: Sämtliches zur Verfügung gestellte Bildmaterial darf nur mit der ausdrücklichen Quellenangabe "EURALIS Saaten GmbH" abgedruckt werden.



