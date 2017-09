Nach der Bundestagswahl - besser ab jetzt LKR wählen

Im Grunde kannte die Bundestagswahl am 24.September nur Verlierer, und dabei zuallererst die Bürger in unserem Land. Die Parteien der bisherigen Großen Koalition haben eine krachende Niederlage erfahren. Auch wenn die Union immer noch die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte, so steht sie dennoch mit dem schlechtesten Ergebnis seit 1949 da. Die SPD unter Martin Schulz konnte die Schwäche der Kanzlerin nicht nutzen und fuhr ihr schlechtestes Ergebnis überhaupt ein. Bezeichnend für den Wahlkampf ist, dass Martin Schulz nach der Wahl viel aggressiver gegenüber Merkel war, als jemals im richtigen Wahlkampf. Einem Wahlkampf, in dem es kaum Reibungspunkte zwischen den etablierten Parteien gab und in dem die wirklichen Probleme unseres Landes kaum angesprochen wurden.Nachdem sich die SPD nun gegen eine weitere Regierungsbeteiligung ausgesprochen hat, bleibt zurzeit nur die so genannte Jamaika-Koalition als Regierungsoption. Dabei wird es insbesondere für Horst Seehofers CSU sehr eng werden: Einerseits will die CSU vor der Landtagswahl 2018 in Bayern ihr konservatives Profil schärfen, andererseits muss sie wohl mit der grünen Verbots- und Chaospartei unter Karin Göring-Eckardt zusammenarbeiten. Dies ist, wie wenn man Feuerwehrleute und Brandstifter in eine Regierung setzt – es kann nur Murks herauskommen.Nachdem sich auch die AfD spätestens nach der Wahl als zerstrittener Haufen präsentiert, die FDP ihre politischen Aussagen gerne austauscht wie ein paar Hemden und Teile der Linken nach wie vor dem alten SED-Regime nachtrauern, können wir festhalten: Nach dieser Protestwahl wird klar, wie notwendig eine neue konservativ-liberale Kraft in Deutschland ist – die Partei der Liberal-Konservativen Reformer LKR steht dafür in den Startlöchern. Die LKR ist eine neue Partei und die einzige politische Kraft mit seriösen Konzepten, welche Bürgernähe, Sachverstand und liberal-konservative Positionen in sich vereint, die Interessen Deutschlands glaubwürdig vertritt und zu Europathemen die richtigen Antworten für unser Land hat. Glauben wir an den Aufbruch und wählen wir gemeinsam beim nächsten Mal das Projekt LKR



Bildinformation: Horst Krebs