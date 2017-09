Bahnbrechende Linked Open Data Tools verhelfen dem Gewinner des Space App Camps zum Sieg

Die brandneuen Tools des Copernicus App Labs erleichtern, durch den Zusammenschluss der wissenschaftlichen Erdbeobachtungsgemeinschaft (EO) mit Mobile-App Entwicklern, den Datenzugriff. Gleichzeitig wird die auf EO-Daten basierende Gewinnerapplikation aufgewertet.Gilching, 26. September 2017 – Das Space App Camp 2017 der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) – das Event, bei dem Coding auf Big Data aus dem Weltall trifft – prämierte am 18. September im italienischen Frascati, dem ESA-Zentrum für EO, das Gewinnerteam:Limoncello und seine App AiR! Mit dieser App erhalten Flugreisende auf Basis von Satellitenaufnahmen interaktive Projektionen ihrer Flugstrecken aus der Vogelperspektive. Das Entwicklerteam stützt sich dabei auf Augmented Reality und Daten des Copernicus-Programms, um Nutzern interaktive Aufnahmen der Erde und Informationen zu überflogenen Städten und markanten geografischen Orten zu liefern - ohne die Anzeigequalität durch Wolken oder das Flugzeug selbst zu beeinträchtigten.Ihre Applikation „AiR“ für iOS-Geräte gewann die sechste Auflage des von AZO, Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen und RAMANI unterstützten ESA-Events. Darüber hinaus wurde anlässlich des Space App Camps die sogenannte Betaphase des Copernicus App Labs eingeleitet. An dieser ist auch die Nationale und Kapodistrias-Universität Athen mit ihren einzigartigen, dafür bereitgestellten Tools beteiligt.Thorsten Rudolph, Geschäftsführer der AZO, erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass die Gewinnerapplikation die Linked Open Data Tools des Copernicus App Lab Gebrauch verwendet haben. Dies zeigt, wie wichtig zukunftsorientierte Ansätze sind, um Anwendungen mit einem Mehrwert für die Raumfahrtindustrie, nicht raumfahrtbezogene Branchen und vor allem für alle Bürger weltweit zu schaffen.”Das Ziel der Datenzugriffsplattform des Copernicus App Lab besteht in erster Linie darin, eine enge Zusammenarbeit zwischen der wissenschaftlichen EO-Gemeinschaft und Entwicklern mobiler Anwendungen herzustellen. Die Plattform beinhaltet unter anderem Daten der Copernicus Kerndienste zur Landüberwachung, Überwachung der Meeressumwelt und der Überwachung der Atmosphäre. Diese Daten werden auch als Linked Open Data zur Förderung der Integration von EO-Daten in mobilen Anwendungen zur Verfügung gestellt.An dem achttägigen Space App Camp der ESA nahmen 24 Entwickler aus 14 europäischen Ländern teil, um die beste mobile App unter Verwendung von Copernicus-Daten zu entwickeln. Zum ersten Mal war es den Teilnehmern auch möglich, auf die, im Copernicus App Lab entwickelten Linked Open Data Tools, zuzugreifen.Alle Nutzer der Copernicus App Lab Open Linked Data Tools waren aufgerufen, den Projektpartnern des Copernicus App Labs umfassendes Feedback zu den neuentwickelten Tools zu geben. Im Anschluss werden Wünsche und Anregungen innerhalb des Konsortiums umgesetzt, um die Plattform weiter voranbringen und die Akzeptanz von Copernicus-Daten und der Open Linked DataTools bei der Mobile-App Entwickler-Community zu steigern.Das internationale Konsortium des Copernicus App Labs besteht aus folgenden Partnern, die nationale und/oder europäische und industrielle Projekte durch ihre hochgradige Expertise und weitreichenden Erfahrungen bereichern: AZO, Nationale und Kapodistrias-Universität Athen (UoA), Terradue Srl, RAMANI und VITO.AZO – Your Partner in Competition & InnovationÜber AZODas AZO, Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen, ist ein erfahrener Spezialist im Aufbau und der Pflege des führenden Europäischen Raumfahrtcluster-Innovationsnetzwerks für den Satelliten Downstream-Markt. Seit über 15 Jahren bietet das AZO die nötige Marketing- und Promotionsplattform, Inkubations- und Expertennetzwerk sowie regionale Finanzierungsprogramme, um die Akzeptanz der Business Cases zu steigern. Dabei initiiert AZO die bedeutendsten Innovationswettbewerbe der Europäischen Raumfahrtprogramme für High-Tech Anwendungen mit mehr als 15.000 Teilnehmern und über 600 nationalen und internationalen Stakeholdern aus Industrie und Öffentlichkeit: European Satellite Masters (ESNC), Copernicus Masters, Space Exploration Masters, führt den INNOspace Masters aus und managed das ESA Business Incubation Centre (ESA BIC) Bavaria. In allen Wettbewerben zeichnet AZO mit namhaften Partnern Produktinnovationen aus und aktiviert zu fast allen Competitions entsprechende Mentorenprogramme. Zusätzlich unterstützt das AZO mit ihrem ESA Business Inkubator (ESA BIC Bavaria) über 130 Firmengründungen primär im Bereich kommerzieller Raumfahrtanwendungen in Bayern. For more information, see www.azo-space.com This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 730124.The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union.



Bildinformation: ESA