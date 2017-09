Gesucht: Kauffrau/-mann, Veranstaltungskauffrau/-mann, Bürokauffrau/-mann

Wir suchen in Vollzeit ab Januar 2018 für unseren Hauptsitz in KarlsruheDie Deutsche Fortbildungsakademie Heilwesen® gehört bundesweit zu den führenden Bildungseinrichtungen für Führungskräfte aus Arzt- und Zahnarztpraxen. Die Fachkurse und Workshops werden auf höchstem Niveau mit persönlicher Betreuung durchgeführt. In diesem Imagefilm lernen Sie unsere Fortbildungsakademie kennen: www.dfa-heilwesen.de/videos/index/ Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in Vollzeit ab Januar 2018:- Kauffrau/-mann für den Bereich Veranstaltungen- Veranstaltungskauffrau/-mannBei uns erhalten Sie abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben in einem motivierten Team für unserer Zentrale in Karlsruhe. Wir haben ein sehr gutes Betriebsklima und ein wertschätzendes Miteinander.Ihre Aufgaben- Vorbereitung, Planung, Konzeption, Durchführung und Nachbereitung von Fortbildungen- Betreuung unserer Fachkurse an den Standorten in Karlsruhe, Köln und Dresden- Mitarbeit im Bereich Marketing- Verwaltung und Erstellung der Seminaraussendungen- Eigenständige Kundenberatung und -betreuung- Verwaltung von Fachkursanfragen- Unterstützende Tätigkeiten für die GeschäftsleitungIhr Profil- Kommunikationsfähigkeit und Spaß an der Arbeit mit Menschen- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung- Reisebereitschaft- Gute Umgangsformen und ein gepflegtes Erscheinungsbild- Ausgeprägte Kundenorientierung, Flexibilität und Teamfähigkeit- Gute Deutschkenntnisse- Sicherer Umgang mit MS Office- Führerschein der Klasse BIhre BewerbungHaben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lichtbild per Mail oder Post an Frau Anna Münch.Deutsche Fortbildungsakademie Heilwesen®Frau Anna MünchLudwig-Erhard-Allee 24, 76131 KarlsruheMail: am@dfa-heilwesen.deWeb: www.dfa-heilwesen.de



