IT-Service-Net hilft KMU´s in IT-Fragen

Das Netz konnte im ersten Halbjahr 2017 neue Partner finden und stellt damit eine leistungsstarke IT-Serviceorganisation von den Alpen bis zur Nordsee dar. Vor allem kleine-und mittlere Unternehmen (KMU`s) schätzem die Servicepräsenz eines lückenlosen Netzes und nehmen die Dienste zunehmend in Anspruch. Aber auch IT-Handelsunternehmen nutzen das IT-Service-Net um eine bundesweite Servicepräsenz zu bieten.Eine klassische Win-Win SituationDie Organisatoren des IT-Service-Net haben sich das win-win Prinzip auf die Fahnen geschrieben. Nur wenn alle partizipieren funktioniert eine Zusammenarbeit.Die Servicepartner des Netzes habe sich deshalb, neben anderen Aufgaben, der fachlichen Hilfe für KMU`s verschrieben.Größere Unternehmen haben im allgemeine ihre Hausaufgaben gemacht. Das Sicherheitspersonal hat Bedrohungen erkannt, Schwachstellen beseitigt und den Schutz optimiert. Damit sind Gefahren hinsichtlich Haftung und Ausfällen der IT eine Grenze gesetzt. Anders verhält sich die in kleineren Unternehmen!Kleine-und mittlere Unternehmen (50-250)KMU`s haben einen Nachholbedarf hinsichtlich präventiver IT-Sicherheit. KMU`s müssen deshalb teures IT- Personal beschäftigen um die gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Datenschutz und IT-Security zu erfüllen. Oft fehlt ein IT-Sicherheitsverantwortlicher und damit ein Grundschutz für die IT-Sicherheit.Kleinstunternehmen (bis 10)Hier werden oft nicht einmal die Mindeststandards an IT-Sicherheit eingehalten. Oft fehlt eine professionelle Virenabwehr und die IT-Security und Datensicherheit wird vom Inhaber nebenbei mitgemacht. Da ist gutgemeint aber brandgefährlich für das wirtschaftliche Überleben des kleinen Unternehmens.Der regionale IT-Service-Net Partner übernimmt diese Aufgaben. Er untersucht die Ausgangssituation definiert eine Zielsetzung und schafft eine, der Situation angepasste, Lösung. Dies möglicherweise in Kombination als EDV-Administrator und Datenschutzbeauftragter und damit erheblich preiswerter als ein festangestellter IT-Verantwortlicher.Der IT-Service-Net Techniker berät in IT-Fragen.Hilft bei anstehenden Anschaffungen der passenden Hardware und der leistungsstarken Software.Nebenbei kümmert sich der IT-Service-Net Partner noch um die restlichen IT-Anforderungen wie kleine Reparaturen an Druckern, Pflege der IT-Landschaft, Vorschläge für IT-Verbesserungen und anderes mehr.Damit das IT-Service-Net seine vielfältigen Aufgaben erfüllen kann muss es möglichst flächendeckend einsatzfähig sein. Das Netz sucht deshalb ständig, an einer Mitarbeit interessierte, IT-Einzelkämpfer.IT-EinzelkämpferDamit bietet das Netz sogenannten IT-Einzelkämpfern den Zugriff auf 25 potentielle Auftraggeber. Diese liefern Aufträge, quer Beet, aus allen Bereichen der IT. Dies geht vom Rollout über die IT-Security bis zum Komplettservice für KMU´s.Eine Mitarbeit im Netz ist unkompliziert erste Infos findet der Interessierte auf der ITSN-Homepage: www.it-service-net.de/partner-werden ITSN / Uli Schappach



Bildinformation: Ein bundesweites IT-Service-Netz