Neue Filmreihe - GREEN-MOVIES Kino & Mehr

An den ersten drei Dienstagen im Oktober (3., 10., 17.) präsentieren das sweetSixteen-Kino und das ÖkoNetzwerk Dortmund e.V. ihre neue Filmreihe GREEN MOVIES. Gezeigt werden drei unterhaltsame wie nachdenkliche Filme aus den Bereichen Ökologie, nachhaltiges Leben und faires Handeln. Im Anschluss daran kann bei einem kleinen Imbiss mit Mitgliedern des ÖkoNetzwerks und dem Kinoteam ausgiebig diskutiert werden.Das ÖkoNetzwerk Dortmund e.V. ist ein regionaler Zusammenschluss von Betrieben, die ökologische Produkte und Dienstleistungen anbieten. Das sweetSixteen-Kino engagiert sich seit seiner Gründung im Bereich der Nachhaltigkeit und Sozialen Verantwortung mit informativen Filmen und vielfältigen Kooperationsveranstaltungen. In enger Zusammenarbeit wurde drei nachhaltige und ökologische Filme ausgesucht, die unterhaltsam und nachdenklich zugleich sind und auf ganz unterschiedliche Weise zukunftsfähige Lebensweisen aufzeigen: Am 3.10. wird um19 Uhr `Immer noch eine unbequeme Wahrheit – Unsere Zeit läuft ab´, am 10.10. `ThuleTuvalu´ und am 17.10. `Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen´ gezeigt. Die Filme spiegeln auch die Tätigkeitsschwerpunkte der Mitgliedsbetriebe des Ökonetzwerks wieder: Energie, Lebensmittel, Mode, Gartenbau, Möbel, Holzbau, Design, Architektur – regional, vielfältig und fair.Die Filme auf einen Blick:Dienstag, 3. Oktober, 19h: Immer noch eine unbequeme Wahrheit - Unsere Zeit läuft ab (Doku)Anschaulich zeigt diese packende Dokumentation, wie Al Gore seine Vision verfolgt und die Gefahren des Klimawandels mit Einfallsreichtum und Leidenschaft zu überwinden versucht.Dienstag, 10. Oktober, 19h: ThuleTuvalu (Doku) ist ein berührendes Portrait von Menschen, deren gemeinsames Schicksal eng miteinander verbunden ist, obwohl sie an zwei völlig unterschiedlichen Enden des Globus leben.Dienstag, 18. Oktober, 19h: Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen (Doku) beweist, dass aus einem Traum die Realität von morgen werden kann, sobald Menschen aktiv werden. Wie bei einem Puzzle wird klar, dass erst die Summe der Lösungsansätze das Bild einer anderen Zukunft zeichnet.Eintritt je Veranstaltung: 7 Euro / 6 Euro ermäßigtMehr Infomationen:zum ÖkoNetzwerk Dortmund e.V.: http://www.oekonetzwerk-dortmund.de/ zum sweetSixteen-Kino: http://sweetsixteen-kino.de/unser-kino/



