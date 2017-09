"Nicht nur funktionieren - auch Mensch sein dürfen"

Prof. Hans-Dieter Hermann, Psychologe der Fußballnationalmannschaft und Dr. Sabine Schonert-Hirz ("Doktor Stress") stellten ihre Strategien für mehr Stresskompetenz vor. Rund 50 Unternehmensvertreter diskutierten gemeinsam mit Experten über die Auswirkungen von Stress auf die psychische Gesundheit und nutzten die Tagung für einen intensiven Erfahrungsaustausch. Die BKK Mobil Oil präsentierte nachhaltige BGM-Unterstützungsmöglichkeiten - Programme sowie eine Ausbildung zum Betrieblichen Balance-Coach.Systematische Stressprävention - Ursachen, nicht Symptome bekämpfenArbeitsbeschleunigung, Leistungsdruck und ständige Erreichbarkeit, dazu hohe eigene Ansprüche: Stressfaktoren nehmen zu - gerade auch für die immer älter werdende Belegschaft. Präventive Maßnahmen in Unternehmen werden immer wichtiger, um die Gesundheit, Beschäftigungsfähigkeit und Resilienz der Mitarbeiter zu stärken und als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben. Darüber waren sich bei der Fachtagung alle einig. Mit einem Stressmanagement-Seminar oder einem Gesundheitstag sei es jedoch nicht getan, betonte Ansgar Krümpelbeck, Teamleitung Prävention und Gesundheitsförderung der BKK Mobil Oil.Erfolgreiches BGM benötige eine langfristige Veränderung der Unternehmenskultur. Der Experte fordert Unternehmen zu einer systematischen, prozessorientierten Stressprävention auf. "Häufig liegt es an den Arbeitsbedingungen. Man muss daher die Ursachen, nicht die Symptome bekämpfen." Auf Basis einer fundierten Bestandsaufnahme und Bewertung könnten individuelle Ziele festgelegt, Konzepte erstellt und Maßnahmen empfohlen werden. Im Raum München unterstützt die BKK Mobil Oil derzeit etwa 50 große, mittelständische und kleine Unternehmen fachlich wie finanziell.Über die positive Entwicklung freut sich Ansgar Krümpelbeck: "Immer mehr Unternehmen erkennen die Notwendigkeit, schaffen Stellen für BGM und entwickeln Strukturen. Das Präventionsgesetz ermöglicht ihnen weitreichende Chancen, Förderung und Unterstützung von den gesetzlichen Krankenkassen zu erhalten."Prof. Hermann: "Kluge Unternehmen leben eine Vertrauenskultur""Die Voraussetzung für Erfolg in Verdrängungswettbewerben ist, regelmäßig seine Vorleistungen zu übertreffen. Freude ist ein wesentlicher Faktor, um gut mit dem damit verbundenen Stress umgehen zu können", erklärte Stressforscher Prof. Hans-Dieter Hermann, seit 2004 Psychologe der Fußballnationalmannschaft, in seinem Impulsvortrag. Kluge Unternehmen hätten längst erkannt, dass Nahbarkeit und eine Vertrauenskultur mit gegenseitiger Unterstützung zu einem besseren Ergebnis führen."Jeder Mitarbeiter benötigt persönliche, fachliche und emotionale Unterstützung als Ressource." Auf dieser Grundlage könnten Unternehmen Herausforderungen meistern und sich langfristig motivierte und gesunde Mitarbeiter sichern. "Wir müssen nicht nur funktionieren, wir sollten auch Mensch sein dürfen - ohne Sorge zu haben, dass dies gleich gegengerechnet wird. Auf dieser Basis-Sicherheit entsteht Leistungsbereitschaft und ganz nebenbei auch viel mehr Kollegialität - echtes Teamplay."Dr. Schonert-Hirz: Stärkung der digitalen StresskompetenzWie sich die digitale Stresskompetenz verbessern lasse, erklärte die Unternehmensberaterin und Gesundheitsexpertin Dr. Sabine Schonert-Hirz ("Doktor Stress") in ihrem Impulsvortrag "Digitales Leben - digitaler Stress". "Viele Menschen sind nie zufrieden, weil ständig Neues reinkommt, sie fortlaufend unterbrochen und so nie fertig werden. Um der chronischen Überlastung zu entkommen, müssen wir wieder lernen, uns zu fokussieren - weg vom Multitasking. Das geht nur mit mehr Selbstdisziplin und besserer Selbstorganisation."Zur Regeneration empfiehlt sie Bewegung, Ruhe und effiziente Pausen - "ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft oder eine richtige Entspannungsübung in der Mittagspause", nicht Social Media oder Spiele am Smartphone.Führungskräfte fordert sie zu mehr Achtsamkeit und Fürsorge auf. Vor allem jedoch sollten sie selbst aktives Gesundheitsmanagement betreiben: "Gerade junge Mitarbeiter wünschen sich einen Chef, der sie inspiriert und mit gutem Beispiel vorangeht. Führungskräfte performen den ganzen Tag. Aber wenn sie jemand dabei sieht, wie sie sich zurücklehnen und entspannen, schämen sie sich. Das kann nicht sein."Durch Aus- und Fortbildungen Mitarbeiter stärken und Geld sparenDie BKK Mobil Oil fördert Unternehmen mit maßgeschneiderten Beratungen, Programmen sowie Aus- und Fortbildungen, beispielsweise zum Betrieblichen Balance-Coach oder zum Betrieblichen Gesundheitsmanager. Ansgar Krümpelbeck: "Unternehmen profitieren so doppelt: Sie bilden eigene Mitarbeiter weiter, die täglich im Unternehmen in Bereich BGM arbeiten und bereits das Vertrauen der Kollegen haben. Zudem sparen sie langfristig Geld, da sie weniger externe Experten benötigen."Die Fachtagung "Stressabbau mit System" fand am 27.09.2017 auch in Hamburg statt.Weitere Informationen zum Thema Betriebliches Gesundheitsmanagement unter www.bkk-mobil-oil.de/bgm