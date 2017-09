3 Dimensionale Drahtbiegeteile

Präzise gefertigte Drahtbiegeteile in Zukunft durch neu durchdachte Produktionstechnologien möglichAls Drahtbiegeexperte mit den schon zur Verfügung stehenden 3 D Biegeautomaten kommt man irgendwann, wenn auch schwer vorstellbar, an eigene Grenzen in Betracht der produzierbaren Produktpalette.Auch wenn Drahtbiegeteile ihren Weg zu namhaften Automobilzulieferern bzw. auch diversen anderen sehr bedeutenden Branchen gefunden haben, gibt es in der Drahtbiegeindustrie noch weitere Attraktive Märkte zu erobern.Trotz getätigter Großinvestitionen in 3 D Technologien wurden zusätzliche individuell durchdachte Technologien im Firmeneigenen Produktionsprozess angewendet um für neue Märkte attraktiv zu sein, wie uns Herr Zecevic, Firmengründer der DBS Drahtbiege Solutions GmbH & Co. KG, erklärt. Das Herz des Unternehmens ist schwerpunktmäßig die Produktion der in Auftrag gegebenen Drahtbiegeteile nach Maß des Kunden.Drahtbiegen Allerdings hat sich der Jungunternehmer nicht damit zufrieden gegeben, einige Kundenprojekte einfach als nicht produzierbar abzuweisen, sondern hat nach möglichen alternativen Lösungen gesucht, abseits der schon zur Verfügung stehenden 3 D Technologie. In diesem Zusammenhang entstand ein hauseigener Werkzeugbau um optimierte Lösungen für neue Kundenprojekte anzubieten. Durch eigen gefertigtes Werkzeug als Ergänzung zu bestehenden Biegeautomaten ergeben sich ganz neue Chancen bzw. öffnen sich ganz neue Märkte dür die DBS.Abgerundet wird das neue Angebot mit Verdelung der Drahtbiegeteile bzw. Beschichtung, je nach Kundenwunsch.Drahtbiegeteile Hersteller



Bildinformation: Drahtbiegeteile