PLUG-IN Electronic stellt vor: Die PICE3800-Serie

Alling, September 2017 – Die PLUG-IN Electronic GmbH freut sich sehr, eine neue IoT-Edge-Server-Technologie vorstellen zu dürfen. Bei den lüfterlosen Computern der PICE3800-Serie handelt es sich um äußerst rechenstarke und robuste Rechner für die industriellen Anforderungen im Bereich der Prozessautomation.Eine Technologie, die das IoT perfektioniert: Die PICE3800-Serie ist eine innovative IoT-Edge-Server-Lösung für industrielle Unternehmen, welche mit hochleistungsstarken Multi-Core-Prozessoren der 6. Intel-Generation ausgestattet ist. Skalierbar und mit einem Multi-Tasking-Talent ausgerüstet, ist die neue Baureihe prädestiniert für die Beaufsichtigung von Sensoren, die laufend große Mengen an Daten für die Bewegungssteuerung speichern sowie für die Durchführung von CAD- / CAM-Anwendungen bei der Darstellung von Grafiken und Animationen zur Überwachung von Prozessen im Zusammenhang mit Produktionsanlagen.Die PICE3800-Serie in der PraxisIntel HD Graphics Engine ermöglicht es den lüfterlosen Computern 2D- und 3D-Visuals durchzuführen, um unterschiedliche Geschwindigkeiten und Präzisionsanforderungen zu erfüllen. Ausgestattet mit bis zu vier USB-3.0-Ports und drei GbE-LAN-Ports, können die PICE3800-Modelle schnell und einfach mit Hochgeschwindigkeitskameras verbunden werden.Diese IoT-Edge-Server-Lösung sammelt Daten von allen angeschlossenen Geräten der Fabrik, um in Echtzeit zu analysieren und die benötigten Daten an einen entfernten Standort zu übermitteln – was dadurch den Netzwerkverkehr reduziert.Die Einsatzgebiete der PICE3800Die neue Baureihe wurde insbesondere für den Einsatz im industriellen Umfeld hergestellt und hat die EN61000-6-2- und EN61000-6-4-Normen für schwer-industrielle EMV in staubigen oder öligen Umgebungen mit Bravour gemeistert. Demnach lassen sich die lüfterlosen PCs für beinahe jede industrielle Anwendung einsetzen:- Überwachung von Herstellungsprozessen- automatische optische Inspektionsanwendungen- leistungsstarke Bildverarbeitung- Überwachen von Produktionsanlagen- Maschinensteuerung und –automatisierung- automatisierte WartungsunterstützungDie einzelnen Modelle der PICE3800-Serie zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:PICE3800R: Q170 Chipsatz, externe 2x 2.5” HDD-Brackets, um RAID 0/1 zu unterstützenPICE3800E-H110: H110 Chipsatz, 1 PCIe x4 ErweiterungPICE3800E: Q170 Chipsatz, 1 PCIe x4 ErweiterungPICE3800E2: Q170 Chipsatz, 2 PCIe x4 ErweiterungPICE3800P2: Q170 Chipsatz, 2 PCI ErweiterungPICE3800P2E: Q170 Chipsatz, PCI und 1 PCIe x4 ErweiterungDie PICE3800-Serie ist ab sofort im PLUG-IN Electronic Web-Shop unter www.plug-in.de/pice3800-serie-luefterlose-industrie-pcs-mit-6-generation-intel-core-prozessoren erhältlich.



