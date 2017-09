Neues eBook: Digitales Marketing - Aller Anfang ist nicht schwer

Welche Voraussetzungen Unternehmen schaffen müssen, um eine positive nachhaltige Customer Experience zu erreichen, verrät das neue eBook "Digitales Marketing" von Contentserv.Baar, 28.09.2017: Das Kaufverhalten hat sich durch die Digitalisierung stark verändert und damit auch die Produktkommunikation. Mehr denn je spielt das crossmediale Einkaufserlebnis eine entscheidende Rolle, denn Konsumenten kommen an vielen Touch Points mit Produkten in Berührung. Viele Unternehmen haben hier noch großen Nachholbedarf und müssen Prozesse und Workflows digitalisieren, um nicht den Anschluss zu verpassen. Wie dies trotz der steigenden Anzahl an Touch Points möglich ist, zeigt das neue eBook von Contentserv, Hersteller einer technologie-führenden PIM-Lösung.Customer Experience als SchlüsselkonzeptDas Kaufverhalten der Konsumenten hat sich durch die Digitalisierung stark verändert. Kunden von heute sind bereits gut informiert bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Für Unternehmen ist es daher wichtig, bereits bei der Online Recherche, dem sogenannten "Zero Moment of Truth", für die Konsumenten sichtbar zu sein. Multichannel Marketing und Inbound Marketing gewinnen daher immer mehr an Bedeutung.Durch die Nutzung von digitalen Medien hat sich auch die Customer Journey verändert. Dies hat auch Auswirkung auf das Marketing und das Arbeitsleben der Marketers: Denn Kunden fordern eine konsistente und für sie relevante Botschaft über alle Kanäle und zum richtigen Zeitpunkt in ihrer Customer Journey.Herausforderung an das Marketing der ZukunftDie Digitalisierung nutzen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein - das ist die zentrale Aufgabe von Unternehmen. Während einerseits der Fokus verstärkt auf den Kunden und seinen persönlichen Anforderungen liegt (Context Marketing), müssen auf der anderen Seite Marketing und Technologien sinnvoll zusammengeführt und in den Geschäftsprozessen integriert werden (Marketing Engineering). Außerdem gilt es, den Kunden genau kennenzulernen und zu definieren - die Weiterentwicklung der Zielgruppe zur Buyer Persona.Marketing und digitale Technologien - Innovative Technologien als MotorWährend früher der Fokus der Marketingabteilungen auf dem Brand Management lag, sind sie heute Dreh- und Angelpunkt für die optimale Kundenansprache und Bereitstellung relevanter Inhalte. Damit eine überzeugende Markenpräsenz aufgebaut und eine positive Customer Experience erreicht wird, muss der Content über alle Touch Points hinweg konsistent sein. Um dies zu gewährleisten ist es wichtig, die Daten zentral zu managen und nicht in Datensilos in unterschiedlichen Abteilungen oder gar bei externen Dienstleistern zu verwalten. Unterstützung gibt es durch innovative Softwarelösungen, die Marketingprozesse automatisieren und somit wieder mehr Zeit für Strategie und Kreativität ermöglichen.Welche Systeme eingesetzt werden und wie die Systemarchitektur aufgebaut werden sollte, wird in dem neuen eBook "Digitales Marketing - Kommunikation im digitalen Zeitalter" von Contentserv näher beleuchtet. Außerdem enthalten: Informationen und hilfreiche Tipps zu aktuellen Marketing Trends, zur Customer Experience und zu neue Technologien - damit Unternehmen für die Zukunft gerüstet sind. Interessenten können es kostenfrei herunterladen: http://bit.ly/2gZO5oa



Bildinformation: Das neue eBook „Digitales Marketing“ von Contentserv – jetzt kostenlos herunterladen.