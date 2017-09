Retter in digitaler Notsituation: COUPLE CABLE

Pressemitteilung von TROIKA GERMANY GmbH

Was, oder - noch schlimmer - wer ist wichtiger? Darf Sie zuerst oder drängelt Er sich vor? Lade ich als erstes mein iPhone und danach mein iPad, oder doch lieber umgekehrt? Und eigentlich dauert das nacheinander Laden viel zu lange! Jeder kennt diese Situation, aus der auch schon mal eine handfeste Krise werden kann.



Abhilfe schafft COUPLE CABLE, das neue Ladekabel von TROIKA. Die clevere 2-in-1 Lösung verbindet zwei Apple Geräte gleichzeitig mit einer USB Buchse. Das 1,10 m lange Kabel mit extra großem Kabelquerschnitt für gute Ladeeigenschaften verhindert Streit und spart Zeit.

Bildinformation: COUPLE CABLE von TROIKA

Troika entwickelt und vertreibt Geschenke für den modernen Mann. Ursprünglich wurde TROIKA 1972 in England als Hersteller von hochwertigen Geschenkartikeln aus Metall gegründet. 1992 brachte Liudger Böll die Firma nach Deutschland. Die TROIKA Germany GmbH hat ihren Hauptsitz in Müschenbach im Westerwald.



Während TROIKA 1992 mit einem kleinen, hochmotivierten Team von 5 TROIKAnern begann, sind heute über 40 Mitarbeiter fest angestellt. Aus dem kleinen Lagerraum von damals sind mittlerweile 1000 Palettenplätze geworden, die mit einem modernen

Lagerverwaltungsprogramm gemanagt werden.



TROIKA vertreibt die Produkte über 3 Vertriebskanäle an die Endkunden. Geschenkartikelfachhandel an Endkunden > B2C // Werbeartikel-Handel an Unternehmen > B2B. Einige Vertriebspartner nutzen das Internet oder Kataloge, um an die privaten Endkunden oder Unternehmen zu liefern. Der Export in über 70 Länder erfolgt über lokale Landes-Partner oder Agenten.



Als Kompetenzmarke für den modernen Mann und als Marktführer im Bereich Geschenkartikel und Werbemittel präsentiert TROIKA eine Kollektion, die besonders hochwertig, innovativ und auf eine außergewöhnliche Art charmant ist. Der Neue Claim: "DAS SCHENKT MANN HEUTE."



