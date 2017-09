Einfach himmlisch:

Pressemitteilung von TROIKA GERMANY GmbH

Während des ganzen Jahres werden Engel verschenkt, meist als Schutzengel begleiten sie ihre Besitzer. Im besten Fall ist der Schutzengel immer dabei, so wie ein Schlüsselanhänger. TROIKA bringt rechtzeitig zur Weihnachtszeit drei neue Engel-Schlüsselanhänger auf den Markt.



Das Modell IDA wirkt mit Herzchen und Blume, wie eine himmlische Liebeserklärung – das perfekte Geschenk für Verliebte und best friends. Auch Engelchen LOTTA hat ein Herz dabei und verkündet mit einer extra Plakette: „Ich passe immer auf Dich auf!“ Beide sind auch als Handtaschenanhänger nutzbar.



Weniger verspielt ist der Schlüsselanhänger ANGEINA: silber-glänzend und glatt ist er ein unauffälliger Beschützer, der im Schlüsselbund mitklimpert.

Troika entwickelt und vertreibt Geschenke für den modernen Mann. Ursprünglich wurde TROIKA 1972 in England als Hersteller von hochwertigen Geschenkartikeln aus Metall gegründet. 1992 brachte Liudger Böll die Firma nach Deutschland. Die TROIKA Germany GmbH hat ihren Hauptsitz in Müschenbach im Westerwald.



Während TROIKA 1992 mit einem kleinen, hochmotivierten Team von 5 TROIKAnern begann, sind heute über 40 Mitarbeiter fest angestellt. Aus dem kleinen Lagerraum von damals sind mittlerweile 1000 Palettenplätze geworden, die mit einem modernen

Lagerverwaltungsprogramm gemanagt werden.



TROIKA vertreibt die Produkte über 3 Vertriebskanäle an die Endkunden. Geschenkartikelfachhandel an Endkunden > B2C // Werbeartikel-Handel an Unternehmen > B2B. Einige Vertriebspartner nutzen das Internet oder Kataloge, um an die privaten Endkunden oder Unternehmen zu liefern. Der Export in über 70 Länder erfolgt über lokale Landes-Partner oder Agenten.



Als Kompetenzmarke für den modernen Mann und als Marktführer im Bereich Geschenkartikel und Werbemittel präsentiert TROIKA eine Kollektion, die besonders hochwertig, innovativ und auf eine außergewöhnliche Art charmant ist. Der Neue Claim: "DAS SCHENKT MANN HEUTE."



