Fußball-WM 2018 - Verkauf der Reisepakete gestartet

Fußball-WM 2018 Russland: Mit dem offiziellen Start des WM-Ticket-Vorverkaufs, bzw. der Bewerbungsphase für die FIFA-Eintrittskarten zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 am 14. September, liegen auch die Angebote für die WM-Reisen des Spezialisten für Events & Sportreisen Vietentours vor.WM-Reisepakete jetzt buchbar - mit Frühbucher-RabattSchon jetzt, vor der Auslosung am 01. Dezember 2017, sind viele Reisen zur Fußball-WM 2018 buchbar. Als souveräner Tabellenführer der Europa-Gruppe C ist ein Ausscheiden der deutschen Mannschaft kaum noch vorstellbar. Und selbst wenn dieser unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, kann die Buchung innerhalb von 14 Tagen nach dem Ausscheiden kostenlos storniert werden. Wer jetzt schon bucht, dem garantiert Vietentours den veröffentlichten günstigsten Preis der sieben Gruppen, unabhängig von der Auslosung der Gruppen.Die schönsten Städte Russlands sind unter den AustragungsortenZu den Austragungsorten der Spiele gehören, neben der Hauptstadt und modernen Metropole Moskau, das wunderschöne St. Petersburg mit seiner faszinierenden Altstadt, das Badeparadies Sotschi am Schwarzen Meer, die multi-religiöse Wolga-Stadt Kasan in Tatarstan sowie sieben weitere sehenswerte russische Städte.Stadtführungen, Ausflüge und Attraktionen sind, wie immer, in den Reisepaketen von Vietentours enthalten. Es lassen sich dabei u.a. Bauwerke aus der Zarenzeit, prächtige russisch-orthodoxe Kirchen und moderne Architektur sowie beeindruckende Landschaften bestaunen. Dass große Herz der Russen, dass auch in ihrer Gastfreundschaft zum Ausdruck kommt, sorgt sicher für eine tolle Stimmung während der Fußballspiele, der WM-Partys und des Rahmenprogramms.Erlebnis Fußball-WM - Erfahrung & Kompetenz seit 1994Vietentours bietet seinen Gästen, die sich aus Privat- und Firmenkunden zusammensetzen, seit der WM 1994 in den USA erlebnisreiche Sportreisen u.a. zu den Fußball-Europa- und Weltmeisterschaften an. Eines der Highlights der letzten Jahre war dabei das Finale und die Feier nach dem Sieg der deutschen Nationalmannschaft in Rio 2014, die mit einer fantastischen Stimmung auf der Vietentours-Dachterrasse an der Copacabana stattfand. Mit einer Titelverteidigung 2018 in Moskau würde sich ein weiterer wahrer Fußball-Traum erfüllen.Typisch für WM-Reisen mit Vietentours sind die zahlreich mitreisenden Sportler, VIPs und die fußballbegeisterte Sportprominenz. Zur Fußballweltmeisterschaft in Brasilien zählten u.a. Reiner Calmund, Christoph Daum, "Ede" Geier und Heiner Brand zu den Vietentours-Gästen. Der Comedian Matze Knop war als der "etwas andere Experte" mit an Bord.Katalog Fußball-WM Russland 2018 bestellenDen aktuellen Sportreisen-Katalog, die Sonderbroschüre "Fußball-WM Russland 2018", sowie den Katalog mit allen detaillierten WM-Reisen, der nach der Auslosung am 01.12.2017 erscheint, erhalten interessierte Fußballfans auf der Website von Vietentours unter: Katalog bestellen. Zudem erhalten Sie dort Informationen zu den WM-Tickets 2018, den Einreisebestimmungen, den Austragungsorten und viele weitere nützliche Informationen rund um die WM in Russland.



Bildinformation: Fußball-WM 2018 in Russland erleben