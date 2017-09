Das Herz von Mapudo schlägt jetzt auch für NE-Metalle – AMCO bietet umfassendes Sortiment auf Marktplatz an

Durch die Kooperation mit dem Online-Marktplatz Mapudo geht AMCO ei-nen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung: „Viele Kunden möchten heu-te online schnell und einfach Halbzeuge beziehen – dies ist mit Mapudo möglich“ sagt Maximilian Krämer, Geschäftsführer der AMCO Metall-Service GmbH. Der zusätzliche Vertriebskanal über den Marktplatz Mapudo biete für den Einkäufer viele Vorteile: „Von der schnellen Übersicht der NE-Metalle bis hin zur einfachen Bestellung eines Werkszeugnisses – alles geht online“, so Krämer weiter.



Käufer haben ab jetzt die Möglichkeit, über 2.300 verschiedene Artikel von AMCO auf der Online-Plattform mit wenigen Klicks rund um die Uhr zu bestel-len, darunter Bleche, Platten, Stangen und Profile aus Aluminium, Kupfer und Messing. Durch die internationale Aufstellung des globalen Players wird es Mapudo ermöglicht, das Angebot des Marktplatzes über die Grenzen Deutschlands hinweg verfügbar zu machen. „Mit der Kooperation von AM-CO und Mapudo sind wir nun auch im Bereich NE-Metalle gut aufgestellt“, sagt Niklas Friederichsen, Vertriebs- und Produktleiter der Mapudo GmbH. Für beide Unternehmen entstehe eine klassische Win-Win-Situation: „AMCO profi-tiert mit der Kooperation von unserem Online- Vertriebskanal, der den Kun-denkreis erweitert und ein wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung ist. Ma-pudo gewinnt ein umfassendes Angebot für Einkäufer, die neben Stahl auch Aluminium, Messing oder Kupfer online beschaffen möchten“, so Friederich-sen weiter.



Gemeinsam planen die beiden Unternehmen, weitere Projekte umzusetzen, beispielsweise die Integration von IT-Systemen für eine effizientere Auftrags-abwicklung.