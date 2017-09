Asiatica Travel - Gewinner TripAdvisor Zertifikat für Exzellenz 2017

Asiatica Travel wurde erneut mit dem TripAdvisor Zertifikat für Exzellenz 2017 ausgezeichnet. Diese Belohnung wurde basierend auf Bewertung en von weltweiten Reisenden auf renomierten Reiseseite TripAdvisor geschätzt. Zu den Gewinnern der Zetifikaten für Exzellenz gehören Reiseziele, Reiseveranstalter, Unterküfte, Sehenswürdigkeiten und Restaurants aus aller Welt, die die positivsten Bewertungen von ihren Gästen bekommen.Asiatica Travel ist stolz darauf, 4 Jahre in Folge das Zertifikat für Exzellenz von Tripadvisor zu erhalten. Dies ist eine Bestätigung unserer Servicequalität. „Letztes Jahr haben wir tausende Reisen für europäischen Gästen aus Frankreich, Deutschland, Spanien, Großbritannien oder Italien erfolgreich organisiert. Wir bedanken Ihnen dafür, Asiatica Travel zu Ihren Reisepartner auszuwählen!“ – hat Herr. Duy – Marketing Exekutive für Asiatica Travel gesagt.Mit dem TripAdvisor-Zertifikat für Exzellenz werden Unternehmen aus dem Gastgewerbe ausgezeichnet, die kontinuierlich großes Lob und hohe Gesamtwertungen von Reisenden erhalten haben“, so Heather Leisman, Vice President of Industry Marketing, TripAdvisor. „Anhand dieser Auszeichnung können Reisende Unternehmen erkennen und buchen, die einen durchgehend großartigen Service bieten. TripAdvisor ist stolz darauf, diese wichtige Rolle zu spielen und Reisenden die Buchungsentscheidung zu erleichtern.“Über Asiatica Travel:Asiatica Travel ist ein Spezialist für maßgeschneiderte und individuelle Reisen in Vietnam, Kambodscha und Laos. Mit über 16 Jahren in der touristischen Branche bieten wir viele Reisen durch die Region mit unseren einzigen Reisebausteine. Wir haben Büros in Hanoi, Hue, Saigon, Kambodscha und auch in Deutschland. Alle Mitglieder unseres sprachbegabten Teams haben in Vietnam an der Universität Deutsche Sprache studiert und können daher problemlos mit Ihnen kommunizieren. Egal, wer aus Asiatica Travel Team sich um Ihre Reise kümmern wird - Sie sind bestens aufgehoben!



Bildinformation: Asiatica Travel