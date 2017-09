eprimo ist der servicefreundlichste Stromversorger Deutschlands

- Kundenorientierung und Weiterempfehlung "sehr hoch"- Fachliche Kompetenz "exzellent"- eprimo zählt damit zu den Top 20 in DeutschlandNeu-Isenburg, 26. September 2017. Die Zeitschrift "TESTBild" (Ausgabe 4/2017) der Springer-Gruppe hat mehr als 2.300 Unternehmen in über 200 Branchen auf ihre Service-Qualität hin getestet. Der Energiediscounter eprimo erreicht mit großem Abstand Platz eins bei den bundesweiten Stromversorgern und gehört im Gesamtranking zu den Top 20 aller getesteten Unternehmen.Für die Untersuchung hat "TESTBild" gemeinsam mit "Statista" im Juni und Juli 2017 fast 23.000 Personen befragt. Insgesamt wurden fünf Servicebereiche und die Weiterempfehlungsbereitschaft analysiert. "TESTBild" bezeichnet sich selbst als "Deutschlands härtestes Testmagazin".Sehr gute KundenorientierungDas Kriterium "Kundenorientierung" ging der Frage nach, inwieweit Firmen auf ganz persönliche Anliegen und spezielle Wünsche ihrer Kunden eingehen. Für die meisten Befragten war dieser Punkt der Wichtigste. Ihre Note für eprimo: "sehr gut".Exzellente fachliche KompetenzAuch die "Fachliche Kompetenz" des eprimo-Teams wurde als "exzellent" beurteilt. Darüber hinaus spielten Aspekte wie "Kommunikation", "Erreichbarkeit" und "Schnelligkeit" sowie der "Service-Umfang" eine wesentliche Rolle.Sehr hohe WeiterempfehlungsbereitschaftDie Befragten würden eprimo ihren Freunden, Bekannten und Verwandten "ans Herz legen" und zeigten damit eine "sehr hohe" Weiterempfehlungsbereitschaft.Qualitätssiegel "Beste Service-Qualität"Der Energiediscounter wurde im Test mit großem Abstand bester bundesweiter Stromversorger und erhielt die Auszeichnung "Beste Service-Qualität". "Wir stellen unsere Kunden stets in den Mittelpunkt und arbeiten täglich daran, unsere Service-Qualität zu verbessern. Das Testergebnis motiviert uns, diesen Weg weiterzugehen", sagt Dr. Dietrich Gemmel, Vorsitzender der Geschäftsführung von eprimo.



Bildinformation: Quelle: eprimo GmbH