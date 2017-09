Toys"R"Us ist weiter auf Expansionskurs

Köln, 28. September 2017 - Der Spielzeughändler begibt sich weiter auf Expansionskurs und wird kurz vor Beginn des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts noch zwei neue Standorte in Bielefeld und Frankfurt am Main eröffnen. Hiermit unterstreicht Toys"R"Us seine ambitionierten Wachstumsziele. Die neuen Filialen in Bielefeld und Frankfurt am Main werden, wie die bereits letztes Jahr vollständig umgebauten Märkte in Wien-Vösendorf und Lübeck, das sogenannte "Fun Experience Konzept" erhalten. Dieses neue Konzept bietet den Kunden mit sogenannten Interactive Points Spaß und viele Mitmachelemente zum Anfassen. Die aktiven Spielerlebnisse schaffen bereits während der Shoppingtour ein einzigartiges Einkaufserlebnis und der Besuch im Markt macht somit gleich doppelt so viel Spaß.Nicht nur für die beiden neuen Filialen, sondern auch für alle weiteren 90 Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz sucht der weltweit größte Händler für Spielwaren- und Babyartikel für das anstehende Weihnachtsgeschäft derzeit verstärkt Personal, um die Kundenbedürfnisse von Groß und Klein abzudecken."Wir können bislang auf ein solides Geschäftsjahr zurückblicken und sehen uns für die anstehende Weihnachtssaison gut gewappnet", berichtet Detlef Mutterer, Geschäftsführer von Toys"R"Us Zentraleuropa. "Zur Unterstützung der Filialteams suchen wir derzeit noch Personal, das Spaß und Lust daran hat, unseren großen und kleinen Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis zu schaffen."Der weltweit führende Händler für Baby- und Spielwaren sieht dem kommenden Weihnachtsgeschäft somit positiv entgegen und freut sich auf die Zeit, wenn die Augen von Kindern jeden Alters kurz vor Weihnachten noch mehr strahlen. Dabei gilt es für unsere Kunden auch in diesem Jahr, wieder bei der Auswahl der lang ersehnten Weihnachtsgeschenke den Geschmack des Beschenkten zu treffen. "Das richtige Geschenk zu finden, ist bei Toys"R"Us ganz einfach", so Elke Lauf, General Merchandise Manager Toys"R"Us für Zentraleuropa. "Egal ob klassische Spielwaren, Trendartikel, Spaß für die ganz Kleinen oder die ganze Familie, mit der "Hot Toy"-Liste von Toys"R"Us und der riesigen Sortimentsvielfalt in den Märkten und in unserem Online-Shop findet garantiert jeder die notwendige Inspiration."



