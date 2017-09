Erfahrungen im Hotel in St. Leonhard

Das Wellnesshotel in SüdtirolDie Umgebung des Hotels Stroblhof bietet eine variantenreiche Artenvielfalt an Pflanzen. Im Herzen des Naturparks Texelgruppe kommen Naturliebhaber voll auf ihre Kosten. Die Flora und Fauna im Passeiertal sind außergewöhnlich schön. Hier gibt es zahlreiche Wanderwege, Bike-Routen und Klettergärten für die aktiven Urlauber. Auch Reiten, Golfen, Fischen, Tennis, Raften, Nordic-Walking sind hier problemlos möglich. Natürlich bietet die Umgebung im Winter auch die perfekten Voraussetzungen für Skifahren, Rodeln und Langlaufen. Aktivurlauber kommen somit voll auf ihre Kosten.Das besondere Hotel im PasseiertalDie Auswahl an verschiedenen Anwendungen für das Wohl der Gäste ist riesig. Wellness in Südtirol das bedeutet bei uns Entspannung und Wohlbefinden. Tun Sie Körper und Geist etwas Gutes. Hierfür haben wir für Sie sorgfältig verschiedene Anwendungen in Paketen zusammengestellt. Entspannen Sie beispielsweise mit dem Stroblhof Vitalpaket. Dieses inkludiert an 3-4 Tagen eine Gesichtsbehandlung, eine Massage mit spezieller Packung, ein Siguna Bad, sowie eine Spa-Maniküre mit Lack.Aktivitäten im Hotel in St. LeonhardDie langjährige Erfahrung des Hotels kommt allen Gästen zu Gute. Das Hotel Stroblhof ist ein Active Family Spa Resort mit 4 Sternen. Gäste kommen in komfortablen Zimmern mit schönen Ambiente unter. Das Hotel ist eingebettet in eine einzigartige Bergkulisse. Auf unserer Homepage finden Sie viele spezielle Angebote für jede Jahreszeit. Diese sind speziell abgestimmte Wohlfühlangebote mit einem passenden Angebot zur gegebenen Jahreszeit. So bekommen Gäste genau das, was Sie möchten. Egal ob Genusswochen im Herbst mit dem Schwerpunkt auf Kulinarik oder Südtiroler Wanderwochen im Sommer. Besuchen Sie unsere Webseite und informieren Sie sich.Weitere Informationen über das Hotel erhalten Sie unter: http://www.stroblhof.com/