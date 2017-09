Im Rahmen einer Baufinanzierungs-Kampagne unter dem Motto "Wir stricken mit Ihnen Ihre Baufinanzierung" startete die Rüsselsheimer Volksbank ein Gewinnspiel: die Wollknäuel-Rallye. Vier Ladengeschäfte in der Rüsselsheimer Innenstadt, nämlich die Zwergenstube, die Löwenapotheke, das Rüsselsheimer Kebap-Haus und Enza - Ihr Friseur am Rathaus nahmen als Rallyestationen teil:Die Teilnehmer/innen kamen in die Geschäfte und notierten auf den Teilnahmekarten den fehlenden Teil des Lösungswortes (Stricken). Das Gewinnspiel fand im Zeitraum 31. Juli - einschl. 8. September 2017 statt.Jetzt konnten zwei glückliche Gewinner, Silvia Jung und Heinrich Biendl Ihre Gutscheine im Wert von jeweils 100 Euro von Carsten Heidebrink, Bereichsleiter Privatkundenmarkt, entgegennehmen. Herr Alexander Kämmerling hat die Teilnahme für 4 Personen an unserer Mitgliederveranstaltung "Erlebnistag im Europa Park" gewonnen und konnte das bereits am 23. September 2017 mit seiner Familie genießen. Weitere zwei Gewinner sind benachrichtigt und können Ihre Gutscheine über jeweils 100 Euro in Empfang nehmen.



Bildinformation: Volksbank Rüsselsheim: Die Gewinner der Wollknäuel-Rallye