Namibia, Kanada, Australien, Neuseeland und mehr: Neue Bücher der 360° medien verbreiten Fernweh XXL

Püntklich zur Frankfurter Buchmesse geht 360° medien aus Mettmann mit fünf neuen Titeln in die Herbstsaison.-Mit einem Offroad Camper die traumhafte Landschaft und Tierwelt in Namibia entdecken-Versteckte Highlights abseits der ausgetretenen Pfade in Kanada oder Australien besuchen-Work and Travel-Aufenthalt in Neuseeland-Kochen als Backpacker im Nirgendwodas sind die Neuheiten, mit denen 360° medien sich auch vom 11. bis 15. Oktober 2017 auf der Buchmesse präsentieren wird.Bernhard Vogt, Reiseleiter und Journalist mit einem Faible insbesondere für den Süden Afrikas, erweitert mit dem Werk „Camping in Namibia – „Auf Pad“ im 4x4 Camper“ die Wohnmobil- und Camperreihe von 360° medien um einen Ratgeber mit Tipps und Tricks sowie Routenvorschlägen für Selbstfahrerreisen im südlichen Afrika. Mit mehr als 360 Seiten unterstützt das Buch schon bei der Planung einer Campingreise durch das südliche Afrika und dient als praktischer Reisebegleiter und Nachschlagewerk vor Ort.„Abseits der ausgetretenen Pfade“ heißt die neue Buchreihe im praktischen Hosentaschenformat, die mit zwei Werken über Neuseeland (Nordinsel und Südinsel) erfolgreich gestartet ist und zügig ausgebaut wird.Stefanie Stadon bereist gemeinsam mit ihrem australischen Ehemann regelmäßig Australien und hat in dem Werk „Australien abseits der ausgetretenen Pfade – 50 einzigartige Highlights in Victoria“ den beliebten Bundesstaat im Südosten des Kontinents unter die Lupe genommen und stellt auf über 200 Seiten 50 empfehlenswerte Aktivitäten, Naturspektakel und Orte vor, an denen die Touristenströme – glücklicherweise, aber zu Unrecht – vorbeiziehen.Ebenfalls jenseits der Touristenströme ist Marc Lautenbacher unterwegs und zwar in der größten Provinz Kanadas – in Québec. Der freie Autor und Fotograf lebt seit 2007 in der Hauptstadt Québec und nahm 2013 die kanadische Staatsbürgerschaft an. In seinem neuen Werk „Kanada abseits der ausgetretenen Pfade – 60 einzigartige Highlights in der Provinz Québec“ entdeckt und erkundet er Orte, die beinahe vor der „Haustüre“ liegen, doch nur wenig frequentiert werden. Plätze, die so sehr abseits vom „Schuss“ liegen, dass man sich fast ganz alleine auf der Welt fühlen könnte. Einige davon kennen oft nur die Einheimischen.Einsame Campingplätze, überschaubare Kochausrüstung und wenige Zutaten. Kochen für backpackende Camper wird schnell zur unschönen Verpflichtung. Dabei kann Kochen auf Reisen mit einfachen, aber leckeren Gerichten ein weiterer täglicher Höhepunkt sein. Philip Raillon war selbst als Backpacker in Neuseeland unterwegs und hat in seinem Buch „Kochen im Nirgendwo – Günstige und leckere Gerichte für Backpacker“ – ausgestattet mit einer praktischen Ringbindung – kulinarische Ideen zusammengetragen und selbst unterwegs ausprobiert.Bereits nach zwei Jahren erscheint in der zweiten Auflage ebenfalls aus der Feder von Philip Raillon das Buch „Schule aus, Neuseeland ruft – Work & Travel am schönsten Ende der Welt“. Auf 344 Seiten zeichnet der Student das rustikale Leben mit und in seinem Van kurzweilig, spannend und humorvoll nach und gibt praktische Tipps für einen Backpackeraufenthalt in Neuseeland.Bernhard Vogt, Camping in Namibia – "Auf Pad" im 4x4 Camper", Preis: 19,95 €, ISBN 978-3947164011Stefanie Stadon, Australien abseits der ausgetretenen Pfade – 50 einzigartigeHighlights in Victoria", Preis 14,95 €, ISBN 978-3947164028Marc Lautenbacher, Kanada abseits der ausgetretenen Pfade – 60 einzigartige Highlights in der Provinz Québec, Preis 14,95 €, ISBN 978-3947164004Philip Raillon, Kochen im Nirgendwo – Günstige und leckere Gerichte für Backpacker, Preis 14,95 €, ISBN 978-3-944921-98-3Philip Raillon, Schule aus, Neuseeland ruft - Work & Travel am schönsten Ende der Welt, 2. Aufl., Preis 16,95 €, ISBN 978-3947164042



