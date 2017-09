Navitum Pharma jetzt mit aktualisiertem Webauftritt – Fundierte Informationen zu Vitalstoffen

Navitum Pharma entwickelt Präparate aus Naturstoffen, Vitalstoffen und Mikronährstoffen zur ernährungsphysiologischen Gesundheitspflege des modernen gesundheitsbewussten Menschen. Alle Präparate basieren auf fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Studien und sind entsprechend zusammengesetzt und dosiert. Der Verbraucher hat auf der neuen Webseite die Möglichkeit sich ausführlich zu informieren. Dazu gehört auch eine Zusammenstellung mit Kurzzusammenfassung relevanter wissenschaftlicher Studien. Natürlich gibt es auch ausführliche Informationen und wissenschaftliche Hintergründe zu den Präparaten auf der neu gestalteten Webseite des Unternehmens unter http://www.navitum.de . Es ist das Ziel des Unternehmens, den Verbraucher vor Kauf eines Präparates umfassend zu informieren.Aus folgenden Präparaten kann der gesundheitsbewusste Anwender aktuell wählen:OmVitum – Rein pflanzliche Omega-3-Fettsäuren aus Bio-Leinöl in VegicapsVasoVitum – Pflanzenkraft aus mikronisierten Zitrusflavomoiden für gesunde VenenMemoVitum - Anti-Aging mir 18 studiendokumentierten Vitalstoffen für geistige FitnessArtVitum - Natürliche Gelenkbausteine in studiendokumentierter Dosis bei Gelenkverschleißafterbiotic – Spezielles Probiotikum in rein pflanzlichen Kapseln unterstützt die DarmfloraProVitum – Studiendokumentierte Vitalstoffe in pflanzlichen Kapseln für den MannNavitum Pharma GmbHAm Wasserturm 2965207 WiesbadenTel: 0611-18843740FAX: 0611-18843741Web: http://www.navitum.de



