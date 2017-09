Pressemitteilung von VELUX Deutschland GmbH

Serienmäßig optimierter Flexschaum für Velux Ziegel-Eindeckrahmen

Hamburg, September 2017. Seit diesem Sommer stattet Velux alle Ziegel-Eindeckrahmen seiner Dachfenster mit einem optimierten Schaumstoffkeil aus. Er besteht jetzt aus einem festeren, besonders langlebigen Material, wodurch die UV-Beständigkeit verbessert wird. Der Schaumstoff ist zudem ab Werk eingeschnitten, wodurch er sich flexibel an verschiedene Ziegelarten anpasst und so den Anschluss an die Dacheindeckung optimiert. An der Übergangsstelle zwischen den Eindeckrahmen-Seitenteilen und den Dachziegeln verhindert der neue Velux Flexschaum so langfristig noch zuverlässiger das Eindringen von Schmutz, Dreck und Feuchtigkeit. Er ist ohne zusätzlichen Aufpreis serienmäßig in jedem Velux Eindeckrahmen für Ziegeldächer enthalten, der seit Sommer 2017 das Werk verlässt.

Über die VELUX Deutschland GmbH

«Zuverlässigere Abdichtung ans Dach»

