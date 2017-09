TARI TARA TAROT II

MEHR LEBENSLUST UND LEICHTIGKEIT ERFAHREN?Frage stellen - Buch aufschlagen - Antwort lesen - inspirieren lassen! Die Zeiten, als Kartenlegen im schummrigen Licht und bei Räucherstäbchen in schmuddeligen Wohnwägen stattfand, sind vorbei! Margret Marincolo entführt Tarot aus der düsteren Esoterikecke ins Rampenlicht, um ihn endlich einem großen Publikum schmackhaft zu machen. Und wenn die Autorin schreibt, dann schreibt sie aus Erfahrung. Besser gesagt: Die Erfahrung spricht aus ihr!Zum Tarot fand sie vor zwanzig Jahren, als gerade der Liebeskummer bei ihr zu Gast war. Und während sie in den symbolträchtigen Karten nach Antworten und Hoffnung suchte, faszinierte sie Mister Tarot - so nennt sie den Tarot liebevoll - von Tag zu Nacht mehr. Schließlich war es um sie geschehen, und sie verschrieb sich ihm mit Seele, Herz und Verstand.Was macht die Liebe? Ergattere ich den neuen Job? Was ist Max (oder Moritz) für ein Mensch? Was kann ich jetzt tun, um meine Ziele zu erreichen? TARI TARA TAROT beantwortet alle Fragen zur allgemeinen Tagesenergie, zu Sex & Liebe, zum Beruf und zur Kategorie Mensch im Allgemeinen. Neben dem Tipp des Tages gibt es jetzt zusätzlich auch einen Gedankenscanner, mit dem der Leser oder die Leserin erfährt, was ein anderer von ihm oder ihr hält.Über die AutorinMargret Marincolo fand durch Liebeskummer zur großen Liebe. Für ihre Buchreihe TARI TARA TAROT ließ sie sich vom renommierten belgischen Fotografen Frank de Mulder höchstpersönlich ablichten. Dabei gefiel sie De Mulder so gut, dass sie ab September 2017 als eines der Models in einem seiner stets ausverkauften Fotobände "Tribut" zu sehen sein wird.Hardcover farbig978-3-96051-744-344,99 €Hardcover schwarz/weiß978-3-96051-753-532,99 EuroPaperback farbig978-3-96051-743-636,99 €Paperback schwarz/weiß978-3-96051-752-825,99 Euroe-book978-3-96051-745-06,99 Euro



