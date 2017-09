Der Gassenhof – Im Hotel in Sterzing die Seele baumeln lassen

In der kleinen Gemeinde Ratschings befindet sich Ridnaun. An diesem Ort, der von Bergbau geprägt ist, heißt Sie der Gassenhof willkommen. Gäste können vollkommen vom Alltag abschalten und sich an der Schönheit der umliegenden Berge erfreuen. Gerne können Gäste den Tag aktiv gestalten und die nahgelegenen Berge während einer Wanderung erkunden. Verlieben Sie sich in die atemberaubende Natur und genießen Sie die frische Bergluft. Auch Wellness und Entspannung kommen im Gassenhof selbstverständlich nicht zu kurz.Verwöhnen und Genuss im Wellnesshotel in RatschingsEgal ob Frühstück oder Abendessen, hier kommen sowohl kleine als auch große Genießer auf ihre Kosten. Dank eines vielfältigen Buffets am Morgen kann jeder seine liebsten Köstlichkeiten selbst aussuchen. Ob regional oder mediterran, hier kommt auf den Teller, was schmeckt. Mit viel Liebe und Kochverstand kreiert das Küchenteam leckere Gerichte, damit jeder Urlaubstag genussvoll endet. Abgerundet wird das Ganze von einem passenden Wein, den Ihnen das fachkundige Personal empfehlen kann.Zur Ruhe kommen im Ratschings Hotel – ganz nach Ihren WünschenDamit sich jeder Gast in seinem verdienten Urlaub auch wohlfühlt, strahlen die Zimmer des Erlebnishotels ein Gefühl von Gastfreundschaft und Liebe zum Detail wieder. Die Gastgeber möchten, dass Gäste keine Fremde bleiben, sondern Freunde und sich wie zu Hause fühlen. Die hellen Farben in Kombination mit den urigen Holztönen überzeugen die Gäste. Dabei fehlen die Annehmlichkeiten des modernen Lebens nicht. So haben alle Gäste kostenlosen Zugang zum WLAN und können sich über ein modern eingerichtetes Bad freuen. Den Tag können Gäste auf dem eigenen Balkon oder der Terrasse genießen oder eine der vielen Saunas der hoteleigenen Saunalandschaft nutzen. Darüber hinaus können sich Gäste in der Wasserwelt entspannen und eine der Beautyanwendungen in Anspruch nehmen, um dem Alltag zu entfliehen.Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.gassenhof.com/