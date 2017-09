NEWS Aktuell: EURALIS Saaten GmbHNorderstedt 28.09.2017MAISMARKT InternationalSteigende Nachfrage und sinkende Erntemenge für 2017/2018 prognostiziertWeltweit konnte ein leichter Rückgang (-2%) der Maisanbaufläche verzeichnet werden. Vor allem in den USA, China und Brasilien ging die Anbaufläche zurück, was durch ein Plus an Anbaufläche in Russland, der EU-28 und Kanada nicht ausgeglichen werden konnte.Die Ernteaussichten für das Maisjahr 2017/2018 sind international überdurchschnittlich. Global wird die Maisernte auf 1.025-1.031 Mio. Tonne geschätzt, was ein Minus von 3,5% im Vergleich zum Rekordjahr 2016/2017 wäre.In Verbindung mit einer steigenden Nachfrage führt dies zu höheren Preisen. Die Verbrauchsprognose wird mit einem Plus von 0,4 bis 0,6 % zum Vorjahr angeben. Beim Einsatz für Futterzwecke schätzen Experten eine Zunahme von 1,3-2,5 Prozent.Dem Abbau der Vorräte steht demnach nichts im Wege. Im Vergleich zum Vorjahr wird von einem Minus von 13 Prozent (ca. 30 Mio. Tonnen) ausgegangen.Newsletter-Anmeldung: www.euralis.de/newsletter-anmeldung/ EURALIS Saaten GmbHEURALIS Saaten ist die deutsche Niederlassung der EURALIS Semences S.A.S., das Saatgutunternehmen der französischen Groupe EURALIS und züchtet, prüft und vertreibt Sorten von Mais, Raps, Sonnenblumen, Soja und Sorghum in Zentraleuropa. Es werden jährlich 13 % des Umsatzes in die Züchtung investiert. In Europa hat EURALIS zehn Zuchtstationen, davon drei in Deutschland, mit insgesamt 500.000 Versuchsparzellen.Weitere Informationen unter www.euralis.de KontaktEURALIS Saaten GmbHGesa Sophia Christiansen, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit ZentraleuropaOststraße 122, 22844 NorderstedtTel: 040 60 88 77 54, Fax: 040 60 88 77 34Mobil: 0151 27 65 17 84E-Mail: gesa.christiansen@euralis.deBitte beachten: Sämtliches zur Verfügung gestellte Bildmaterial darf nur mit der ausdrücklichen Quellenangabe "EURALIS Saaten GmbH" abgedruckt werden.



Bildinformation: MAISMARKT International Quelle: EURALIS Saaten GmbH