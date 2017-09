Das Coaching für Akademiker wird, unter Voraussetzung des Vorhandenseins eines Vermittlungsgutscheines, von der Arbeitsagentur übernommen. Neben Zielfindung und Selbstmotivation zählt die Entwicklung von Strategien zur Selbstvermarktung sowie die Karriereplanung zu den Bestandteilen des Coachingprogramms.Ziel ist es, Akademiker bei der beruflichen Neuorientierung und der Entwicklung einer Strategie zum zeitnahen und nachhaltigen Einstieg bzw. Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt zu unterstützen und während der Suche nach dem passenden Job von professionellen Coaches zu betreuen.DRP - Doreen Remke Personal bietet dazu ein individuell zugeschnittenes Einzelcoaching. Die Förderung erfolgt über den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein für die Maßnahme "Heranführung an den Arbeitsmarkt" bei einem Träger, AVGS (MAT) und wird vom Jobcenter/Bundesagentur für Arbeit bewilligt.„Das Coaching unterteilt sich in zwei Phasen: Reflexion und Zukunftsplanung. In der ersten Phase analysieren wir bisherige beruflichen Erfahrungen, erfassen Kompetenzen, Interessen und Werte. In der zweiten Phase entwickeln wir die persönliche Karrierestrategie und unterstützen Schritt für Schritt bei der Umsetzung“, so Doreen Remke, Geschäftsführerin von DRP – Doreen Remke Personal.Weitere Informationen zum Coaching „Karriereplanung für Akademiker” von DRP sind im Internet unter http://www.doreenremke.de/coaching/ zu finden.



Bildinformation: DRP - Doreen Remke Personal