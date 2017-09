FAMAB Nominierung für Studio Bachmannkern

Das Solinger Kreativstudio wurde mit seinem Messeauftritt für Osram OS „Lights off – Spots on“ in der Kategorie „Architecture“ für den diesjährigen FAMAB AWARD nominiert.



Am 13. und 14. September tagte die hochkarätige Jury aus Architekten, Designern und Branchenkennern im Kongresszentrum der Messe Westfalenhalle in Dortmund.



Bronze ist der Agentur für Kommunikation und Marke im Raum bereits sicher. Ob es vielleicht Silber oder sogar Gold wird, entscheidet sich am 23.November bei der Preisverleihung in Ludwigsburg.



Der FAMAB AWARD ist die Auszeichnung für integrierte Markenerlebnisse.



Er prämiert internationale Benchmarks in der Begegnungskommunikation sowie in der temporären und permanenten Architektur. Zentrale Bewertungskriterien sind Kreativität und Umsetzungserfolg.



Erst vor wenigen Monaten wurde das gleiche Projekt iconic Award Winner.



Der Preis wurde vom Rat für Formgebung verliehen.