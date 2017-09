Individuelle Fahnen für Firmen, Vereine und Gemeinden - günstige Neu- und Ersatz-Beflaggung

Fahnen und Flaggen sind treffsichere Werbe- und Repräsentationsmittel für Unternehmen, Vereine und Gemeinden. Ein auffälliger Blickfang im Großformat, der schon aus weiter Entfernung das Interesse auf sich lenkt. Dank der deutlichen Präsenz und der natürlichen Bewegung im Wind sprechen sie unmittelbar den Betrachter an und sind damit eine vorbildliche Alternative zu starren Werbeschildern und Plakaten. Qualitativ hochwertige und individuelle Fahnen und Flaggen für die Neu- und Ersatzbeflaggung bietet das Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen e.K. jetzt zu preiswerten Konditionen an.Online präsentiert der Fahnen-Spezialanbieter zahlreiche Flaggenvarianten für Firmen, Promotion, gastronomische Betriebe, Sportvereine, Feuerwehren, Gemeinden, Städte, Campingplätze und viele mehr. Der Druck erfolgt im vom Kunden vorgegebenen Design - egal ob Logo, Emblem oder Wappen, Slogans und Schriftzüge oder auch Produktbilder und Grafiken. Die Fahnen bestehen aus hochwertigem Glanzpolyester oder für Umgebungen mit stärkerer Windbelastung aus dafür ausgelegten Materialien wie z.B. Meshpolyester. Abhängig von der Bestellmenge werden sie im jeweils günstigeren Digital- oder Siebdruckverfahren bedruckt. Die Konfektionierung erfolgt passend zur Fahnenmast-Anforderung. Üblich ist die Ausstattung mit seitlichen Karabinern mit bedarfsgerecht oben angebrachtem Hohlsaum oder Banneraufhängung mit Holzquerstab.Ideal für kleinere Unternehmen und Vereine: Das Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen e.K. liefert Fahnen auch als Einzelanfertigung. Neben dem individuellen Flaggendruck umfasst die Servicebandbreite ebenso die Lieferung von Standardmotiven wie Länder-, Bundesländer- oder Städtefahnen. Konfektionswünsche und Designs können für eine Angebotserstellung per E-Mail gesendet werden. Für Beratung und Hilfestellungen steht das Kompetenz-Team vom Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen e.K. über die Service-Hotline 09833-988940 und per E-Mail an info@neumeyer-abzeichen.de bereit.Flaggensortiment und Angebotsanfrage: www.neumeyer-abzeichen.de/kontakt-fahnen.htm



Bildinformation: Fahnen und Flaggen vom Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen e.K.