Säulenobst von balkonobst.de

Der Onlineshop balkonobst.de liefert Obstbäume für den Balkon aus eigener Produktion, ganzjährig und direkt nach Hause.Obstbäume in Form von Säulenobst, sind ideal für kleine Stellflächen, da sie keinen Garten benötigen. Genau diese liefert der Onlineshop balkonobst.de. Das junge Unternehmen Pflanzen1x1 - Christina Riedeberger hat sich darauf spezialisiert Obstbäume für kleine Gärten, Balkone und Terrassen, im Kübel, online anzubieten und ihren Kunden direkt nach Hause liefern zu lassen.Das verantwortliche Team hat fast 20 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Obstbaumaufzucht, im Speziellen über 15 Jahre Erfahrung mit Säulenobst. Diese Erfahrung wollen wir unseren Kunden zugute kommen lassen, so die Geschäftsinhaberin Christina Riedeberger. Alle Säulenobst- und Zwergobstbäume werden in der eigenen Baumschule aufgezogen und veredelt, bevor sie zum Verkauf bereit sind. Das große Sortiment mit einer breiten Sortenvielfalt stammt demnach aus eigener Produktion.Auf den eigenen Anbauflächen und Ackern ist das Unternehmen in der Lage mehr als 15.000 Säulen- und Zwergobstbäume jährlich zu produzieren. Davon werden ungefähr 5.000 Säulenbäume direkt in Containern gezogen, was eine Pflanzung der Bäumchen über das ganze Jahr hinweg ermöglicht. Aber auch wurzelnackte Säulenpflanzen werden zum Frühjahr und Herbst versendet.Der Onlineshop ist benutzerfreundlich gestaltet und Fragen rund um das Sortiment werden gerne beantwortet. Das Bildmaterial auf der Webseite ist original von echten Bäumen. Von retuschierten Bildern wird bewusst Abstand genommen, um dem Kunden ein gewisses Vertrauen zum Produkt zu geben. Die generelle Lieferzeit eines Säulenobstbaumes beläuft sich auf 3 bis 5 Werktage. Der Onlineshop liefert zudem auch außerhalb von Deutschland in ausgewählte Länder der EU, wie Österreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark und weitere. Das Team legt besonderen Wert auf Qualität und dies von Beginn an. Die im Internet zu bestellenden Pflanzen werden vor dem Versand pflanzfertig geschnitten und erhalten eine transportsichere Verpackung.Zukünftig plant das Unternehmen sein Sortiment mit weiteren, vor allem alten Obstsorten, zu erweitern.



