Stilvoll Wohnen im Bungalow

Berlin. Gerade jetzt im Herbst, wenn es kälter wird, sehnen sich viele nach einem eigenen behaglichen Haus zum Entspannen. Im idyllisch gelegenen Königs Wusterhausen erfüllt sich ein Paar diesen Wunsch mit Roth-Massivhaus. Am kommenden Wochenende können Bauinteressierte den frei geplanten Bungalow besichtigen. Fragen rund um die Planung und den Bau beantworten Fachberater vor Ort.Der moderne Bungalow ist ein echter Blickfang: Mit einem Erker zur Straßen- und zur Gartenseite wird der stilvolle Entwurf akzentuiert. Bodentiefe Fenster und Türen in Anthrazit setzen sich vom weißen Putz ab und unterstreichen die moderne Architektur.Mit 137 Quadratmetern Wohnfläche ist der frei geplante Bungalow ein echtes Raumwunder auf nur einer Ebene. Die Rohbauerhöhung auf 3,00 Meter lässt den Innenraum besonders großzügig wirken. Dachflächenfenster sorgen für die nötige Helligkeit.Der Grundriss wurde so geplant, dass er gekonnt die Ansprüche an Gemeinschaftsbereiche und persönlichen Ruhezonen berücksichtigt.Mit über 40 Quadratmetern ist das Wohnzimmer mit offener Küche der Mittelpunkt des Familienlebens. Ein Kamin verspricht in den kalten Monaten Gemütlichkeit. Terrassentüren mit abgeflachten Schwellen ermöglichen einen direkten Zugang in den Garten. Über den Flur erreicht die Familie die privaten Zimmer. Vom Schlafzimmer mit angrenzender Ankleide und Hauptbadezimmer mit bodengleicher, riesiger Dusche sowie Badewanne können die Bauherren den Blick ins Grüne genießen. Direkt nebenan befinden sich das Kinderzimmer und ein Gäste-WC mit Dusche. Vervollständigt wird die Etage durch den Hauswirtschaftsraum und einer praktischen Garderobennische.Das Gebäude wird mit einer Sole/Wasser-Wärmepumpe ausgestattet. Einbruchshemmend und als Sicht- und Schallschutz dienen elektrische Rollläden.Der Bungalow kann am 30.09. und 1.10. jeweils zwischen 13 und 16 Uhr in 15711 Königs Wusterhausen besichtigt werden. Die Anfahrt ist beschildert. (Anschrift unter: www.roth-massivhaus.de/hausbesichtigungen ).



Bildinformation: Der frei geplante Bungalow kann am Wochenende in 15711 Königs Wusterhausen besichtigt werden. Foto: Roth-Massivhaus