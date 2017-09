Internet-Marketing-Tag bietet Mehrwert durch 100% Praxisbezug

Der dritte Internet-Marketing Tag im Handwerk bietet Handwerkbetrieben einen entscheidenden Mehrwert durch 100% Praxisbezug. Handwerksbetriebe erhalten einen Plan für ihre Aktivitäten im Internet und in den sozialen Medien. Einen Plan, den sich jeder individuell aus verschiedenen Tools, die Thomas Issler und Volker Geyer an diesem Tag präsentieren, selbst zusammenstellen kann.Zahlreiche unterstützende Live-Schaltungen ins Internet werden den Teilnehmern alles im Detail zeigen. Im Arbeitsbuch können die Teilnehmer Notizen machen, um alle gezeigten Internet-Vorgehensweisen Zuhause in Ruhe nachvollziehen zu können.Als Bonus wird der bekannte Buchautor und Speaker, der Dachdeckermeister Jörg Mosler mit seinem Impulsvortrag "Mutmacher - so trotzen wir dem Fachkräftemangel" Chancen und Möglichkeiten zu diesem wichtigen Thema für Handwerksbetriebe aufzeigen.Mehr unter:



Bildinformation: Thomas Issler und Volker Geyer (Bildquelle: @ Daniel Baldus)