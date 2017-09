Mehr Heizleistung durch moderne Brennwerttechnik

In Zeiten schwindender Ressourcen und steigender Energiepreise erfreut sich das Heizen mit erneuerbaren Energien zunehmender Beliebtheit. Trotzdem steht zu erwarten, dass moderne Öl- und Gasheizungen auch mittelfristig zwei populäre Varianten der Wärmeerzeugung bleiben werden, denn nach Gas ist Öl mit ungefähr sechs Millionen installierten Heizungen die Nummer zwei der Brennstoffe in Deutschland. Dass das altbewährte System dabei noch nicht zum alten Eisen gehört, verdankt es vor allem der modernen Brennwerttechnik. Die verbesserte Technik, die auch bei Gasheizungen zum Einsatz kommt, ermöglicht einen wesentlich effizienteren Betrieb der Heizungsanlage. Sie nutzt die im Wasserdampf der Abgase enthaltene Wärmeenergie und überträgt diese auf den Heizkreisrücklauf. Daraus resultiert ein besonders hoher Wirkungsgrad, der nicht nur den Brennstoffverbrauch und die Energiekosten senkt, sondern auch die Emissionen verringert. Optimiert werden können diese Einspareffekte zusätzlich durch die Kombination mit einer Fußbodenheizung, da diese die Niedertemperaturheiztechnik besonders gut nutzen kann.Wer heute neu baut oder modernisiert, hat im Bereich der Heiztechnik also viele Möglichkeiten. Das führt aber auch dazu, dass Immobilienbesitzer beim Kauf einer neuen Heizung angesichts der großen Vielfalt im Markt schnell den Überblick verlieren können. Deshalb sollte man bei der Kaufentscheidung auf Anbieter mit hoher Beratungskompetenz, wie sie beispielsweise die Selfio GmbH aus Linz am Rhein bietet, achten. Basierend auf der langjährigen Erfahrung in der Heizungs- und Lüftungsindustrie hat der Online-Anbieter frühzeitig sein umfangreiches Heizungsportfolio um hocheffiziente Gas- und Ölheizungen sowie Wärmepumpen und solarthermische Anlagen ergänzt. Welcher Energieerzeuger der richtige ist und mit welchem Heizungssystem man ihn je nach Bedarf am besten kombiniert, hängt dabei ganz von den individuellen Vorstellungen und örtlichen Gegebenheiten ab. Auf selfio.de erhalten Bauherren kostenlos die gewünschte fachliche Beratung und die notwendige Unterstützung für ihr Projekt.Mehr Informationen auf www.selfio.de/de/heizung/waermeerzeuger Linz, im September 2017



Bildinformation: Moderne Brennwerttechnik senkt den Brennstoffverbrauch und die Energiekosten (Bildquelle: Selfio_©AndreyPopov-fotolia.com)