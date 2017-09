Heute gehen wir Objekteigentümer angeln!!!Das Plugin für Ihre Webseite um ObjektEigentümer zu akquirieren.Ein übersichtliches, leicht zu bedienendes Onlinetool mit großer WirkungHohe Nachfrage nach Wohnimmobilien und wachsende Konkurrenz machen Maklern das Leben schwer. Der Immobilieneinkauf in der umkämpften Branche ist die große Herausforderung für Maklerbetriebe. Die Erteilung des begehrten Alleinauftrages ist zur Seltenheit geworden. In Zeiten des niedrigen Zinses sind Wohnimmobilien zum Kauf so begehrt wie nie zuvor. Eigentümern werden Eigentumswohnungen und Häuser buchstäblich aus den Händen gerissen.Erwägen Besitzer die Veräußerung ihrer Immobilie, melden sich sofort Kaufinteressenten aus dem Bekanntenkreis oder Nachbarn. Für Eigentümer stellt sich dann die Frage: "Wofür sollte ich einen Makler engagieren, wenn sich die Immobilie doch "von allein" verkauft?"Als erfahrener Makler wissen Sie natürlich, dass der Verkäufer im Verkaufsprozess Fehler begehen wird, wenn er die Immobilie privat anbietet. Dennoch erschwert die hohe Nachfrage die Auftragsakquise, weil Sie verkaufswillige Eigentümer häufig nicht kennen lernen.Hier hilft der FLOWFACT Leadmaster! Als AkquiseTool für Makler wurde er speziell entwickelt, um Alleinaufträge zu generieren. Das Instrument bringt Sie zurück ins Spiel - sogar bei Eigentümern, die ihre Immobilie eigentlich an Freunde oder Bekannte verkaufen wollen!Der FLOWFACT Leadmaster ist die zielsichere Lösung für Makler um Alleinaufträge zu akquirieren!Jeder verkaufswillige Eigentümer muss früher oder später die "Preisfrage" beantworten: Wie viel ist meine Immobilie eigentlich wert? Dein Eigentümer ist bewusst, dass er vom Kaufinteressenten keine objektive Antwort erhalten wird.Bei einer so großen Entscheidung verlassen sich wenige Immobilienbesitzer einzig auf ihr persönliches Gespür. Der Eigentümer sucht nun den Rat eines unabhängigen Dritten: Ihre Chance auf die Pole-Position im Rennen um den Alleinauftrag!Ihr Alleinauftrag: Durch den FLOWFACT Leadmaster zum Greifen nahMit dem Online-Bewertungstool FLOWEACT Leadmaster liefern Sie potenziellen Verkäufern und Vermietern auf Ihrer Unternehmenshomepage eine erste Antwort auf die Frage nach dem Wert ihrer Immobilie. Im Austausch erhalten Sie die Adresse des Kunden, die Rahmendaten des Objekts und die ausdrückliche Einwilligung, mit dem Eigentümer in Kontakt treten zu dürfen. Für Makler ist dies der wesentliche Schritt zum Alleinauftrag für die Vermarktung von Immobilien, die bisher noch nicht am Markt bekannt sind.Im Gegensatz zu Ihren Kollegen, die Immobilieninserate in Zeitungen und Onlineportalen abtelefonieren, kennen Sie nicht nur die Lage und die Art der zu verkaufenden Immobilie zu einem Zeitpunkt, zu dem Sie von anderen Maklern noch keine Konkurrenz am Objekt fürchten müssen. Sie können den Eigentümer entspannt in AkquiseMaßnahmen überleiten.Hierfür stellt Ihnen der FLOWFACT Leadmaster eine Vielzahl von griffigen Argumentationshilfen zur Verfügung, die jeden ernsthaften Verkäufer definitiv interessieren werden.Sind Sie erst einmal im Gespräch mit dem Eigentümer, befinden Sie sich bereits auf der Zielgeraden zur Unter-schrift des Alleinauftrages.Auf der Suche nach der Antwort auf den Wert seiner Immobilie findet der Verkäufer Ihre Unternehmenshomepage und den FLOWFACT Leadmaster, der in einigen einfachen Schritten die Rahmenparameter seines Verkaufsobjekts abprüft. Das Plugin ist spielerisch aufgebaut. Symbole und Schaltflächen ersetzen langen Text. So wird der Verkäufer intuitiv durch das Programm und die einzelnen Abschnitte geführt.Hier werden bspw. Immobilienart, Flächen, Baujahr, Spezifikationen der Immobilie und Lage abgeprüft. Das lockere Programmdesign vermindert die Gefahr eines vorzeitigen Ausstieges, die Mehrzahl der Kunden wird den Prozess abschließen und Ihnen die begehrten Daten für Ihren neuen Auftrag zur Verfügung stellen. Komplexe Fragestellungen, wie die Frage nach dem Energiewert, kann der Verkäufer überspringen. Für die Eingabe sämtlicher Daten benötigt der Kunde weniger als fünf Minuten.Im Hintergrund ist das Programm mit einer Objektdatenbank verknüpft. In Echtzeit interpoliert der FLOWFACT Leadmaster den Indikativen Immobilienwert aus tausenden Vergleichs- und Angebotspreisen.Nach Eingabe der Daten wird dem Eigentümer automatisiert sein unverbindliches Factsheet via Email zugesendet. Hier findet er auch den indikativen Angebotspreis. Die Frage nach dem ungefähren Wert seiner Immobilie wird also beantwortet. Alle Daten und Angaben sind strukturiert aufbereitet.Auf Basis des Kurzgutachtens können Sie nun mit dem potenziellen Kunden Kontakt aufnehmen und mit Ihren Akquisitionsmaßnahmen beginnen.Gleich hier eine DEMO anfordern!



Bildinformation: Heute gehen wir Objekteigentümer angeln!!!