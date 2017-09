Kopftuch vs. religiöses Neutralitätsgebot

Das religiöse Neutralitätsgebot der Schule sollte ernstgenommen werden.Der Vater eines Kindes mit türkischem Migrationshintergrund nahm sein Kind von einer Grundschule in Tuttlingen, da die Klassenlehrerin ein Kopftuch trug. Eine Beschwerde beim Schulamt seitens des Vaters blieb erfolglos.Ich bedauere die Auslegung des Bundesverfassungsgerichts, welches ein Verbot des Kopftuches für Lehrerinnen an Schulen nur in konkreten Einzelfällen zulässt. Eine Verschärfung des Neutralitätsgebotes an Schulen halte ich gerade auch in Bezug auf die bevorstehende Mammutaufgabe Integration, die uns auch dank der Asylkrise 2015 bevorsteht, für erforderlichIch habe großes Verständnis für Eltern, die ein Kopftuch für nicht vereinbar mit der von ihnen gewünschten Neutralität halten. Religion sollte nicht zum Spaltpilz an Schulen werden, sondern insbesondere privat stattfinden!



Bildinformation: Horst Krebs