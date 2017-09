VERTIEFENDE LEKTÜRE ZUM HUMAN DESIGN SYSTEMWelcher Lerntyp ist mein Kind? Welche Bedeutung haben Träume nach dem Human Design System? Mit Hilfe dieses Buches lässt sich das Leben in all seinen Ausprägungen und Möglichkeiten ausloten. Wer in die Tiefenebene der Körpergrafik eintauchen möchte, findet darin neben der Gegenüberstellung der vier Typen und der Zentren im definierten und offenen Modus, zahlreiche Beispiele aus der Beratungspraxis der Autorin. Erläuterungen zur Tragweite einer Ereignis-Analyse, der aktuellen Zeitqualität sowie eine "Baby-Gebrauchsanweisung" runden das Ganze ab.Jeder Mensch braucht eine andere Nahrung und eine andere Umgebung, denn wir unterscheiden uns in unserer geistigen Aufnahme- und Verarbeitungsfähigkeit. Dies bezieht sich auch auf Prozesse im Schlaf und auf unseren Beziehungen, seien sie in der Partnerschaft, im Beruf oder mit Tieren. Human Design dreht sich aber nicht ausschließlich darum, welches Leben für den Einzelnen "korrekt" ist, sondern auch um das "richtige" Sterben!"Heb" den Schleier!" ist die ultimative Lebenshilfe für alle Menschen, die tiefer schauen möchten, um damit ihre eigenen, aber auch die Mechanismen der anderen und der Gesellschaft zu durchschauen. Lesende finden in sich grundlegend verändernden Zeiten einen annehmbaren Weg durchs Leben und in die Zukunft. Indem es die größeren Zusammenhänge erfasst, leistet das Buch einen Beitrag zu mehr Akzeptanz und Frieden in der gegenwärtigen Gesellschaft.Über die AutorinMarie-Luise Kreisz kam 1955 im Bayerischen Oberstdorf zur Welt. Sie studierte Pädagogik und arbeitete viele Jahre lang als Grund- und Hauptschullehrerin. 1999 begegnete ihr das Human Design System. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Human Design Analytikerin und Lehrerin. Ihre Begeisterung für Human Design ist ungebrochen. Mit Ehemann und Katze lebt sie im Allgäuer Voralpenland.Paperback978-3-96051-844-014,99 €Hardcover978-3-96051-845-722,99 €e-Book978-3-96051-846-45,99 €



