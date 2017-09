PAKS Gallery zeigt internationale Kunst auf der MAG in Montreux

29 September 2017Die PAKS Gallery und MAMAG Modern Art Museum im Schloss Hubertendorf (Österreich) präsentieren ausgewählte Künstler auf der 13. Kunstmesse MAG 2017 in Montreux.Unter den ausgewählten Künstler sind bekannte Künstler wie die Pop Art Künstlerin Tanja Playner aus Russland, Serge Gauya aus der Schweiz, Galyna Moskvitina aus der Ukraine, Kim Hinkson aus Canada, David W.Whitfield aus Frankreich, Franz Bucher und Paul Hählen aus der Schweiz.Besucher haben die Möglichkeit die Kunstwerke der Pop Art Künstlerin Tanja Playner live zu sehen. Tanja Playner ist neben Jeff Kooons, Gerhard Richter, Pablo Picasso, Andy Warhol, Yayoi Kusama unter den Top 300 Künstlern auf artnet gelistet. Selbst Ernst Piech (Enkelsohn von Ferdinand Porsche) hat ein Kunstwerk der Pop Art Künstlerin in seiner Sammlung.Sehr lebendig sind die Kunstwerke des Musikers und Malers Serge Gauya. Seine positiven Ideen begeistern Sammler von USA über Japan, Österreich und andere Länder. Er begeistert seine Fans auch mit seiner energievollen Musik.Harmonisch und inspirierend sind auch die Kunstwerke der Künstlerin Elena Kozhevnikova als auch die Werke von Karla Castillo Ovando.Besuchen Sie die PAKS Gallery auf diesem Treffen der wichtigsten zeitgenössischen Kunst am Genfer See vom 8. bis 12. November 2017 im Montreux Music & Convention Centre, Avenue Claude Nobs 5, CH -1820 Montreux.



Bildinformation: Kunstwerk "Time Scar" von Elena Kozhevnikova (Bildquelle: @Elena Kozhevnikova)