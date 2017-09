Klangmassageschule - Seminartermine 2018 sind online

Abaton Vibra ist Experte für Klangschalen und bietet seit vielen Jahren regelmäßig Seminare zum Thema Klangmassage, Klangmeditation und den Einsatz von Klangschalen in verschiedensten Bereichen an.Besonders werden die Seminare durch das Konzept, das Abaton Vibra verfolgt: Aus der Praxis für die Praxis - und genau so geben die Seminarleiter Frank und Christina Plate ihren eigenen Erfahrungsschatz an ihre Teilnehmer weiter.Auch der sehr sanfte, gefühlvolle Anschlag der Schalen, den die beiden lehren, ist einzigartig. Neben der Technik ist für sie das Vertrauen in die eigene Intuition der Schlüssel für die Arbeit mit Klangschalen, denn nur mit dem entsprechenden Feingefühl können diese feinen und zugleich kraftvollen Klanginstrumente ihre volle Wirkung und ihr ganzes Klangspektrum voll entfalten.Auch in 2018 wird es wieder eine große Bandbreite an Seminaren und Ausbildungen geben:-Ausbildung Klangmassage - werden Sie professioneller Klangmasseur-Seminar Klangmeditation-Yoga und Klangschalen-Wellness-Klangmassage-Kinder entdecken Klangschalen-Chakren und Klangschalen-Stimmgabel SeminarWeitere Informationen zu den Seminaren und die Termine finden Sie hier:Abaton Vibra bedeutet "Schwingungen des Allerheiligsten". Die schwäbische Firma gibt es bereits seit 1993. Begonnen hat der Firmengründer Frank Plate mit dem Handel von Tibetischen Klangschalen und Planetenklangschalen, was bis heute die Spezialität des Esoterik-Großhandels ist. Gleichzeitig begann er, die Klangmassage mit Planetenschalen zu entwickeln. Sein Wissen darüber gibt er seit 1997 in Seminaren weiter. Christina Plate ist ausgebildete Yogalehrerin (BYV) und Meditationskursleiterin. Seit 2009 unterrichtet sie bei Abaton Vibra u.a. den Einsatz von Planetenklangschalen im Yoga.



