itl-News auf der tekom-Jahrestagung 2017 in Stuttgart

Vom 24. bis 26. Oktober stehen die itl-Profis für Technische Dokumentation, Übersetzung, Beratung sowie Mobile & Media am itl-Stand E06 in Halle 2 Rede und Antwort. Schwerpunkt in diesem Jahr: Die App-Entwicklung und Usability/UX im Bereich mobile Dokumentation. Interessenten, die einen Gesprächstermin vereinbaren, bekommen ein kostenloses Messeticket zur Verfügung gestellt. itl hat viele Themen im Gepäck und präsentiert u.a. Folgendes auf der tekom-Jahrestagung 2017:- Am 24.10. findet im Anschluss an die Messe die Standparty zum 35. Firmenjubiläum mit bayerischen Schmankerln statt.- Die „Normenflüsterer“ halten am itl-Stand eine Zusammenfassung der elf wichtigsten Normen und Richtlinien zur Technischen Dokumentation – auch in Bezug auf elektronische Doku – für Interessierte bereit.- Am 24.10. um 9:45 spricht Florian Gust, Teamleiter Mobile & Media, in Raum C4.2 über „Usability von Apps für die Technische Dokumentation“ und am 25.10. stellt er seinen „Showcase Mobile Dokumentation“ – ein für die Busch Jaeger Elektro GmbH entwickeltes HTML5-Framework – vor (ab 13:45 Uhr, Plenum 2).- Am 26.10. nimmt Dieter Gust, seit 33 Jahren Experte für Technische Doku, an der Podiumsdiskussion „Warnen wir zu viel?“ teil (11:15 bis 13:00 Uhr, Plenum 2).- Bis zum Ende der Messe läuft noch die Aktion „Kostenlose Potenzialanalyse – Bilder statt Text“: Thomas Emrich überprüft, ob Texte aus Kundendokumentationen ganz oder teilweise durch Bilder ersetzt und so Übersetzungskosten eingespart werden können.- Mit Hilfe professioneller Aufnahmen von Drohnen können Maschinen aus bestimmten Perspektiven gezeigt oder Imagevideos für Unternehmen erstellt werden. itl zeigt, wie!Terminvereinbarungen mit den itl-Experten koordiniert Veronika Meier mit der E-Mail-Adresse veronika.meier@itl.eu.News: www.itl.eu/marketing/nachrichten.html facebook: www.facebook.com/itl.home



Bildinformation: itl AG