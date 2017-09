Die SCM – School for Communication and Management veranstaltet in Kooperation mit Kammann Rossi am 4. und 5. Dezember 2017 die Praxistage Content Marketing in Köln.Content Marketing hat sich zu einem wichtigen Thema an der Schnittstelle von Unternehmenskommunikation, Marketing und Corporate Publishing entwickelt. Unsere Praxistage Content Marketing bieten einen umfassenden Überblick in Form von drei einführenden Ankersessions zu den Themen Strategie und Ziele, Bedürfnisse und Themenfindung sowie Promotion und Prozesse. Darauf folgen jeweils passend zu den Themen praxisorientierte Workshops. Experten helfen bei der Zielfindung, beim Erstellen von Personas und der strategischen Distribution. Außerdem bieten wir eine interessante Keynote zum Thema wie viel Haltung im Content Marketing vermittelt werden muss. Durch die Best-Practice-Beispiele unter anderem vom ebner Verlag und RMV erhalten die Teilnehmer Denkanstöße, wertvolle Tipps und Einblicke in die Praxis renommierter Unternehmen und Agenturen.Referenten sind u.a. Dr. Christian Fill (Profilwerkstatt), Dirk Otten (Digital Transfer), Robert Weller (toushenne), Christine Gerber (ebner Verlag), Dr. Stephan Tiersch (Kresse & Discher), Julia Lehwald (LogMeIn) und Dr. Sandra Gärtner (mediaresearch24). Carsten Rossi von Kammann Rossi führt durch die Veranstaltung.Weitere Informationen zu den Praxistagen Content Marketing sowie den einzelnen Workshops finden Sie unter: http://scm-praxistage.de/content-marketing/



Bildinformation: SCM-Praxistage Content Marketing am 4. und 5. Dezember in Köln